На должность руководителя управления строительства ЗКО назначен Алибек Антазиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ранее Алибек Антазиев занимал должность заместителя руководителя управления строительства ЗКО.
Антазиев Алибек Сайнович – 1982 года рождения. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Строитель». В разные годы работал: - главный специалист управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области; - заведующий производственно-технического сектора Отдела строительства города Уральска; - руководитель отдела мониторинга строительства жилья, производственно-технического отдела управления строительства Западно-Казахстанской области; С 2016 года работал заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области.
Фото Медета МЕДРЕСОВА