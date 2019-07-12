Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель следственного управления антикоррупционной службы по ЗКО Ахмед Абакаров, в области за 2018 год и шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 18 коррупционных преступлений в сфере сельского хозяйства, из которых шесть преступлений в отношении трех сотрудников подразделений МСХ РК и 12 в отношении трех работников акиматов. Все уголовные дела окончены производством и направлены в суд. – В июле 2019 года окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя Западного регионального филиала Республиканского государственного казенного предприятия "Охотзоопром" Саматова, который неоднократно, лично получал взятки за общее покровительство и за направление в командировки своих подчиненных. Так, работники филиала выезжают в служебные командировки. При выезде в служебные командировки работникам возмещаются понесенные командировочные расходы из расчета 2 МРП в сутки.В процессе осуществления своей деятельности, руководитель филиала Саматов, достоверно зная о том, что в силу небольшой получаемой заработной платы работники филиала заинтересованы в выезде в командировки, разработал преступный план неоднократного получения взяток от своих подчиненных за беспрепятственное направление в служебные командировки путем включения их в служебную записку, на основании которой выносится приказ о командировании, а также за общее покровительство в повседневной деятельности, - рассказал Ахмед Абакаров. В декабре 2018 года Саматов потребовал у водителей филиала деньги в размере 10 тысяч тенге с каждого за их беспрепятственное направление в служебные командировки в Казталовский, Бокейординский и Жанибекский районы. – В апреле Саматов был изобличен сотрудниками антикоррупционной службы за неоднократное получение взяток с четырех водителей филиала на общую сумму 120 тысяч тенге. Саматов был освобожден от занимаемой должности, а его обязанности исполнял Алимкулов, который в июне этого года так же был задержан при совершении коррупционного преступления. Он, используя свое служебное положение, мошенническим путем потребовал и получил денежные средства в сумме 50 тысяч тенге от инспектора филиала, за неувольнение с работы, за совершенный факт дорожно-транспортного происшествия и дальнейшее покровительство по службе. Уголовное дело в отношении Алимкулова окончено производством в порядке согласительного производства и направлено в суд, - заявил Ахмед Абакаров.