Иллюстративное фото из архива "МГ" Убийство произошло в Махамбетском районе Атырауской области. Как сообщили в пресс-службе областного суда, двое мужчин после рабочего дня на ферме решили выпить. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. После чего один из мужчин схватил нож и ударил им своего друга. От полученных травм пострадавший скончался на месте. - Вина подсудимого была полностью была доказана. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК «Убийство» и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Была взыскана и сумма материального ущерба, - сообщили в пресс-службе областного суда.