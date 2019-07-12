Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, случай произошел 8 июля в аптеке, расположенной по адресу С.Тюленина, 56/1. – 37-летний мужчина зашел в аптеку, подошел к фармацевту и распылил в его сторону газовый баллончик с химическим веществом. Работник аптеки начал сопротивляться, но это не остановило злоумышленника, который продолжал распространять химическое вещество в помещении. В результате противоправных действий 21-летний фармацевт получил химические ожоги дыхательных путей. Прибывшие на место сотрудники криминальной полиции изучили записи с видеокамер и вечером того же дня по горячим следам мужчина был задержан. Фармацевту врачами была оказана медицинская помощь, - сообщили в управлении полиции. В отношении злоумышленника было возбуждено дело по статье 293 УК РК «Хулиганство», ведутся следственные мероприятия.