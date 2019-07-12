Как рассказала координатор проекта по ЗКО Гульнар Бисенова, проект "Безопасные дороги Западно-Казахстанской области" является международным. - 5 марта был заключен меморандум с акиматом Западно-Казахстанской области и концернов Шелл и Эни а также английской благотворительной организацией EASST, где местным партнером является "ОО Гауhар жол". Этот год объявлен в ЗКО, годом безопасности дорог. Задача и цель проекта "Безопасные дороги Западно-Казахстанской области" уменьшить количество случаев ДТП и жертв, улучшить уровень безопасности дорожного движения в области. В рамках проекта у нас очень много мероприятий, которые мы собираемся проводить, очень много планов. Помимо того, что мы работаем с управлением образования, здравоохранения, управлением полиции, также все это проводим и для детей. Например, сегодня в детском лагере "Евразия" нами было создано театральное представление, мы хотим обучить их, как вести себя на дорогах, - рассказала Гульнар Бисенова. - Также планируем проводить такие представления в школах, когда начнется учебный год. Для этого создано две мобильные площадки для детей. Где будут пешеходные дорожки, велосипеды, самокаты, светофоры. То есть такие же площадки как и в обычной жизни. И инструкторы, и тренеры будут обучать детей именно по ним. Предположительно, мы установим одну площадку во Дворце школьников и в гимназии №42. Также Гульнар Бисенова отметила, что в рамках проекта изучены три основных наиболее опасных пешеходных переходов. - Международные эксперты будут проводить анализ пешеходных переходов, чтобы сделать предложения по повышению безопасности для пешеходов, - дополнила Гульнар Бисенова. К слову, ежедневно на дорогах во всем мире погибает в среднем боле 500 человек в возрасте до 18 лет. Дорожные аварии являются основной причиной смерти, жертвами которых в особенности становится молодежь, дети. - Когда речь идет о безопасности детей младшего и старшего возрастов, безопасность дорожного движения приобретает жизненно-важное значение. Никогда не бывает слишком рано научить их основным навыкам безопасности. В Западно-казахстанской области за последние пол года, с участием детей произошло 29 ДТП, где погиб один ребенок и еще 34 получили различные травмы. В основном это дети в возрасте от 7 до 18 лет, - пояснила Гульнар Бисенова.