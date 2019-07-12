Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, причиной гибели детей на воде стало купание в неположенном месте. – 10 июля в 21.20 на реке Караозен недалеко от поселка Жалпактал Казталовского района жители села нашли и извлекли из воды тело шестилетнего мальчика, который утонул в 21.00 того же дня. Второй несчастный случай произошел на реке Урал в городе Уральск. В запрещенном месте для купания утонули 11-летний мальчик и 13-летняя девочка. В поисковых работах участвовали восемь спасателей, два плавсредства и две единицы техники. В 16.52 водолазы нашли и вытащили из воды тело девочки, а в 18.55 было найдено тело мальчика, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что с начала купального сезона в ЗКО утонули 24 человек, из них семь детей. За последние 10 лет в области утонули свыше 270 людей, из них свыше 70 дети. – Гибель детей на водоемах происходит во многом из-за халатности старших и взрослых. Дети, оставшись без присмотра взрослых, отправляются на водоемы самостоятельно, и когда происходит трагедия, иногда рядом не оказывается взрослого, который смог бы помочь. Находясь вблизи водоемов, не упускайте из виду детей. Не отпускайте их одних купаться. Не забывайте, что родители сами ответственны за безопасность своих детей, - дополнили спасатели.