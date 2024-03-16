Родители учеников СОШ №33 Уральска заступились за учителей

Ранее в социальной сети Instagram появилась жалобы от родителей учеников СОШ 33. Они возмутились тем, что между классами распределили национальное блюда на празднование Наурыза. К слову, блюда из числа не самых дешёвых. Так, в скриншоте со школьного чата значились такие угощения как бешбармак, казы, карта, сладости, фрукты, различная выпечка, коже, шубат, кымыз и многое другое. Автор поста предположила, что такой щедрый дастархан накрывают отнюдь не для детей.

В городском отделе образования сообщили, что указаний накрывать такой стол не было, а напротив задолго до праздника предупреждали школы не обязывать родителей.

На этом история не закончилась. После публикации материала в редакцию "МГ" начали поступать звонки от родителей школьников. Они в один голос твердили, что вовсе не против раз в год на Наурыз накрывать богатый стол для своих детей.

– Я многодетная мать, одна воспитываю пятерых детей. Но несмотря на это никогда не отказывалась от участия в школьных мероприятиях. Более того нас никто и никогда не принуждал сдавать в школе деньги или приносить что-либо. В этом году мы (родители - прим. автора) хотели организовать детям праздник. Было собрание, мы решили показать наглядно детям обычаи, традиции нашего народа и как наши предки праздновали Наурыз. Ведь для нас это Новый год. Изначально мы хотели арендовать юрту, но это обошлось бы дорого. Тогда мы пошли к директору школы и попросили поставить нам две юрты. Директор сразу же согласилась, а мы решили накрыть большой стол, постелить паласы, корпешки, музыкальные инструменты, бауырсаки, коже. Тем более сейчас священный месяц Ораза, многие учителя держат пост, а столы мы накрываем днём, соответственно он предназначен только для детей. Мы никого не принуждаем, как говорится "с миру по нитке", кто, что сможет., - говорит мама ученика СОШ №33 Ильмира Таупова.

По словам женщины, после жалобы отдельных родителей, учителя отказали в организации праздника. Такой исход событий возмутил большинство мам и пап. Ильмира Таупова говорит, что не все могут себе позволить 22 марта повезти детей на площадь и показать традиции.

– Получается наши дети лишаются праздника? Здесь дело не в бауырсаках и бешбармаке, это они могут и дома поесть. Дело в единстве, чтобы дети сидели за одним столом, улыбались, радовались. А из-за каких-то диванных критиков они лишаются этого. Мы не согласны с этим, - заключила Ильмира Таупова.

Другая родительница Эльвира Аюпова говорит, что для них вовсе не накладно приготовить коже, испечь блины. Тем более в Наурыз.

– Блюда разделены на весь класс, думаю, это не сложно. Тем более это для наших же детей. Мы планировали организовать игры, конкурсы, соревнования. Дети готовятся, будут в национальных костюмах, готовят аксессуары. Каждый родитель хочет праздника для своего ребенка. Мы хотим, чтобы наши дети не остались в стороне, - заключила Эльвира Аюпова.