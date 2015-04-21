Родительский день на кладбище - фоторепортаж

21 апреля в Уральске православные отмечали Радоницу - день поминовения усопших. В этот день на кладбище пришли тысячи уральцев. На православном кладбище Уральска народ начал собираться с раннего утра. На кладбище, что на Свистун-горе, пробка началась с подъема на гору. Сотрудники полиции регулировали движение и стоянку автомобилей. В то время, как одни пришли навестить могилы умерших, другие разбили здесь бойкую торговлю цветами, шашлыком и соками. Причем продавцов цветов было огромное количество. К слову, продавали в основном искусственные цветы. На кладбище, что в центре Уральска, ситуация б