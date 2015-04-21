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Происшествия Социум

Родительский день на кладбище - фоторепортаж

21 апреля в Уральске православные отмечали Радоницу - день поминовения усопших. В этот день на кладбище пришли тысячи уральцев. На православном кладбище Уральска народ начал собираться с раннего утра. На кладбище, что на Свистун-горе, пробка началась с подъема на гору. Сотрудники полиции регулировали движение и стоянку автомобилей. В то время, как одни пришли навестить могилы умерших, другие разбили здесь бойкую торговлю цветами, шашлыком и соками. Причем продавцов цветов было огромное количество. К слову, продавали в основном искусственные цветы. На кладбище, что в центре Уральска, ситуация б
gorod
Родительский день на кладбище - фоторепортаж
21 апреля в Уральске православные отмечали Радоницу - день поминовения усопших. В этот день на кладбище пришли тысячи уральцев.
IMG_2528
IMG_2528
 На православном кладбище Уральска народ начал собираться с раннего утра. На кладбище, что на Свистун-горе, пробка началась с подъема на гору. Сотрудники полиции регулировали движение и стоянку автомобилей.
IMG_2481
IMG_2481
 В то время, как одни пришли навестить могилы умерших, другие разбили здесь бойкую торговлю цветами, шашлыком и соками. Причем продавцов цветов было огромное количество. К слову, продавали в основном искусственные цветы.
IMG_2496
IMG_2496
 На кладбище, что в центре Уральска, ситуация была такой же, во всю длину кладбищенской стены в два ряда стояли продавцы цветов и шашлыка.
IMG_2498
IMG_2498
 Продавцы, которые стоят не первый год, жаловались, что торговля в этом году хуже, чем в предыдущие. Однако новички не жаловались. - Цены у меня низкие, - рассказала продавец Настя. - Цветы продаю по цене от 25 тенге и до 2 тысяч. Людей очень много в этом году. С погодой только немного не повезло, но в следующем году приду обязательно. Сегодня я за день заработала 25 тысяч тенге, что для моего возраста совсем неплохо.
IMG_2561
IMG_2561
 Между цветочниками стояли шашлычники. Палку шашлыка из свинины можно было приобрести за 600-700 тенге. К слову, торговцам настолько не хватало мест, что некоторые продавали и готовили шашлык в нескольких метрах от свалки, несмотря на мусор, который с ветром попадал на мясо.
IMG_2543
IMG_2543
 Однако, как рассказали шашлычники, продукция особо спросом не пользуется. - Мы продаем шашлык по 600 тенге - недорого, - говорит один из продавцов Меирболат. - Всем по карману купить шашлык. Однако люди покупают его неохотно. Радует, что в этом году массового пьянства на кладбище не было. И продавцов спиртными напитками заметно поубавилось.
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IMG_2502
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IMG_2506
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IMG_2523
 Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  
кладбище

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