Родные Акбаян Мукангалиевой опасаются потери опеки над 5 детьми

Пятерых детей Акбаян Мукангалиевой, чья семья стала жертвой резонансного убийства в Атырауской области, могут передать под опеку родителям её бывшего мужа Султана Сарсемалиева, если женщину признают недееспособной.

Этого опасаются родственники Акбаян, которая сейчас проходит реабилитацию после трагедии. Близкие надеются, что она сможет восстановить здоровье и вернуться к самостоятельной жизни, чтобы воссоединиться с детьми. Но для продолжения лечения семье необходима финансовая помощь.

Сейчас четверо детей Акбаян находятся в детской деревне "Шанырак", младший ребенок - в доме малютки. Сама женщина живет у родственницы, которая помогает ей восстанавливаться и заботится о ее повседневных нуждах.

Как рассказала родственница Акбаян, женщина уже может самостоятельно выполнять некоторые бытовые задачи и помогает по хозяйству. Однако ей по-прежнему требуется длительная реабилитация.

- Она может обслуживать себя, помогает по дому. Посещает специальные курсы, где развивают мелкую моторику, которая напрямую влияет на работу головного мозга, мышление и физическую самостоятельность. У Акбаян первая группа инвалидности, она получает пенсию, но этих денег не хватает. Ей поставили диагноз "деменция". В некоторых ситуациях ей по-прежнему требуется помощь. Детей она помнит и очень любит, мы стараемся, чтобы она с ними виделась, - рассказала женщина.

По словам родственницы, близкие особенно переживают за будущее пятерых детей. Они надеются, что восстановление Акбаян позволит ей снова жить вместе с ними. При этом родные опасаются, что в случае признания женщины недееспособной детей могут передать под опеку родителям Султана Сарсемалиева.

Сама Акбаян продолжает помнить своих родителей, брата и сестру, однако до сих пор не знает, что они погибли. Женщина периодически просит отвезти ее к родным в село Жангельдин. В такие моменты близкие стараются переключить ее внимание на детей, так как боятся, что известие о гибели родных станет для нее тяжелым потрясением.

О бывшем муже Акбаян не спрашивает: она помнит, что они разведены, и не интересуется его местонахождением.

Отдельной проблемой остаются встречи с детьми. По словам родственницы, видеться с ними разрешают один раз в неделю. По пятницам к детям регулярно приезжают родители Султана Сарсемалиева.

- Они приезжают даже за час до назначенного времени. Из-за этого нам не всегда удается попасть к детям. Мы опасаемся, что Акбаян встретится с ними. При этом дети любят своих дедушку и бабушку, несмотря на все произошедшее, - говорит женщина.

Родственница утверждает, что после гибели четырёх человек семья Султана не обращалась к близким погибших с извинениями, не приходила на поминки и до сих пор не вернула вещи Акбаян. Состоянием женщины они, по её словам, также не интересуются.

Ещё один нерешённый вопрос касается недвижимости. После гибели родных Акбаян осталась единственной наследницей дома в селе Жангельдин. Родственники хотят продать дом, поскольку считают, что семье будет тяжело жить в месте, связанном с трагическими событиями.

Однако оформление наследственных прав осложняется состоянием Акбаян: для продажи дома необходимо оформить недвижимость на её имя, а для этого придётся рассказать ей о гибели родителей.

- Мы хотим только одного - чтобы дети жили со своей матерью. В том доме они жить не смогут. Но чтобы продать его, нужно оформить наследство на Акбаян. Тогда придётся рассказать ей обо всём, но мы очень боимся за её состояние: она только начала восстанавливаться, и эта новость может стать для неё потрясением, - пояснила родственница.

Сейчас основные усилия близких направлены на лечение и реабилитацию Акбаян. Родные обращаются за платной помощью к психологам и психотерапевтам, стараясь добиться устойчивых результатов. Однако расходы на специалистов становятся серьезной финансовой нагрузкой.

В связи с этим семья обращается к жителям Казахстана с просьбой оказать посильную финансовую помощь. Средства необходимы для оплаты услуг квалифицированных психологов и психотерапевтов, которые помогают Акбаян восстанавливаться после пережитого.

Родственники надеются, что систематическая реабилитация позволит женщине вернуть необходимые навыки и в будущем воссоединиться с пятью детьми. Для семьи это не только вопрос восстановления здоровья Акбаян, но и надежда на то, что дети смогут снова жить рядом с матерью.

Напомним, речь идет о трагедии, которая потрясла страну в январе этого года. В Кызылкогинском районе обнаружили тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями, а позже - их детей Наурыза и Мейрамгуль. Под подозрение попал бывший зять семьи Султан Сарсемалиев. Однако мужчина с младшей дочерью убитых Акбаян покинули страну. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Мадина Джаналиева