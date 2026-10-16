Родные Акбаян Мукангалиевой опасаются потери опеки над 5 детьми

Этого опасаются родственники Акбаян, которая сейчас проходит реабилитацию после трагедии. Близкие надеются, что она сможет восстановить здоровье и вернуться к самостоятельной жизни, чтобы воссоединиться с детьми. Но для продолжения лечения семье необходима финансовая помощь.
Сейчас четверо детей Акбаян находятся в детской деревне "Шанырак", младший ребенок - в доме малютки. Сама женщина живет у родственницы, которая помогает ей восстанавливаться и заботится о ее повседневных нуждах.
Как рассказала родственница Акбаян, женщина уже может самостоятельно выполнять некоторые бытовые задачи и помогает по хозяйству. Однако ей по-прежнему требуется длительная реабилитация.
- Она может обслуживать себя, помогает по дому. Посещает специальные курсы, где развивают мелкую моторику, которая напрямую влияет на работу головного мозга, мышление и физическую самостоятельность. У Акбаян первая группа инвалидности, она получает пенсию, но этих денег не хватает. Ей поставили диагноз "деменция". В некоторых ситуациях ей по-прежнему требуется помощь. Детей она помнит и очень любит, мы стараемся, чтобы она с ними виделась, - рассказала женщина.
По словам родственницы, близкие особенно переживают за будущее пятерых детей. Они надеются, что восстановление Акбаян позволит ей снова жить вместе с ними. При этом родные опасаются, что в случае признания женщины недееспособной детей могут передать под опеку родителям Султана Сарсемалиева.
Сама Акбаян продолжает помнить своих родителей, брата и сестру, однако до сих пор не знает, что они погибли. Женщина периодически просит отвезти ее к родным в село Жангельдин. В такие моменты близкие стараются переключить ее внимание на детей, так как боятся, что известие о гибели родных станет для нее тяжелым потрясением.
О бывшем муже Акбаян не спрашивает: она помнит, что они разведены, и не интересуется его местонахождением.
Отдельной проблемой остаются встречи с детьми. По словам родственницы, видеться с ними разрешают один раз в неделю. По пятницам к детям регулярно приезжают родители Султана Сарсемалиева.
- Они приезжают даже за час до назначенного времени. Из-за этого нам не всегда удается попасть к детям. Мы опасаемся, что Акбаян встретится с ними. При этом дети любят своих дедушку и бабушку, несмотря на все произошедшее, - говорит женщина.
Родственница утверждает, что после гибели четырёх человек семья Султана не обращалась к близким погибших с извинениями, не приходила на поминки и до сих пор не вернула вещи Акбаян. Состоянием женщины они, по её словам, также не интересуются.
Ещё один нерешённый вопрос касается недвижимости. После гибели родных Акбаян осталась единственной наследницей дома в селе Жангельдин. Родственники хотят продать дом, поскольку считают, что семье будет тяжело жить в месте, связанном с трагическими событиями.
Однако оформление наследственных прав осложняется состоянием Акбаян: для продажи дома необходимо оформить недвижимость на её имя, а для этого придётся рассказать ей о гибели родителей.
- Мы хотим только одного - чтобы дети жили со своей матерью. В том доме они жить не смогут. Но чтобы продать его, нужно оформить наследство на Акбаян. Тогда придётся рассказать ей обо всём, но мы очень боимся за её состояние: она только начала восстанавливаться, и эта новость может стать для неё потрясением, - пояснила родственница.
Сейчас основные усилия близких направлены на лечение и реабилитацию Акбаян. Родные обращаются за платной помощью к психологам и психотерапевтам, стараясь добиться устойчивых результатов. Однако расходы на специалистов становятся серьезной финансовой нагрузкой.
В связи с этим семья обращается к жителям Казахстана с просьбой оказать посильную финансовую помощь. Средства необходимы для оплаты услуг квалифицированных психологов и психотерапевтов, которые помогают Акбаян восстанавливаться после пережитого.
Родственники надеются, что систематическая реабилитация позволит женщине вернуть необходимые навыки и в будущем воссоединиться с пятью детьми. Для семьи это не только вопрос восстановления здоровья Акбаян, но и надежда на то, что дети смогут снова жить рядом с матерью.
Напомним, речь идет о трагедии, которая потрясла страну в январе этого года. В Кызылкогинском районе обнаружили тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями, а позже - их детей Наурыза и Мейрамгуль. Под подозрение попал бывший зять семьи Султан Сарсемалиев. Однако мужчина с младшей дочерью убитых Акбаян покинули страну. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Мадина Джаналиева