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Бизнес-новости

Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус

Если одно время ковры считались пережитком прошлого, то на сегодняшний день ковровая продукция вновь стала пользоваться спросом как изысканное украшение интерьера и удобное напольное покрытие. В Уральске сеть ковровых салонов «Наурыз» предлагает ковры, ковровые дорожки и паласы различных размеров и цветовой гаммы: от лучших восточных традиций до стильной современности. По словам многих дизайнеров, ковры - это отличный способ подарить любому интерьеру изюминку, добавить в него мягкости и цвета, особенно если это зона отдыха и релакса. По шелковистой или шерстяной поверхности ковра очень приятно
gorod
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Если одно время ковры считались пережитком прошлого, то на сегодняшний день ковровая продукция вновь стала пользоваться спросом как изысканное украшение интерьера и удобное напольное покрытие. В Уральске сеть ковровых салонов «Наурыз» предлагает ковры, ковровые дорожки и паласы различных размеров и цветовой гаммы: от лучших восточных традиций до стильной современности.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
По словам многих дизайнеров, ковры - это отличный способ подарить любому интерьеру изюминку, добавить в него мягкости и цвета, особенно если это зона отдыха и релакса.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
По шелковистой или шерстяной поверхности ковра очень приятно ходить босыми ногами – ноги не мерзнут, ворс приятно их массирует и амортизирует шаги. На ковре приятно даже заниматься физкультурой, например, полезно и удобно выполнять упражнения для позвоночника.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
В салонах «Наурыз» представлен широкий ассортимент ковров производства Ирана, Турции, Бельгии, Казахстана, России и Беларуси. Размеры: 5х6 м, 5х7 м, 4х8 м, 4х7 м. - Мы реализуем ковры, паласы и другие напольные покрытия качественного фабричного производства из шерсти, шелка, вискозы, акрила, хлопка и полиэстера, от эконом до премиум-класса, - рассказал главный менеджер по продажам салонов ковров Нургазы. – Наши продавцы проконсультируют и помогут подобрать ковер или другие товары на все случаи жизни: будь то предмет интерьера для вашей квартиры или дома, часть приданного или подарок на праздничные события жизни: свадьбу, юбилей, дни рождения и другие.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
В салонах «Наурыз» вы можете подобрать как классические шерстяные, полушерстяные и вискозные ковры с красочными узорами, так и более современные, например, в стиле абстракции.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Особым спросом пользуются роскошные и легкие шелковые ковры. Они экологичны, гипоаллергенны, антистатичны, очень красивы и станут достойным украшением вашего дома.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Также популярны пушистые длинноворсовые ковры и дорожки (шаги), которые приятны на ощупь. Они универсальны и хорошо сочетаются с любой классической или современной мебелью.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
К тому же здесь есть такая услуга, как примерка ковров. Вы можете взять несколько ковров домой, посмотреть и выбрать те, какие из них по дизайну подойдут к интерьеру.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Альтернативой ковров могут быть паласы, разнообразие которых вы увидите здесь. Как правило, паласы покупают для комнат с самой большой проходимостью. Износостойкость позволяет им годами украшать собой лестничные пролеты без вреда для внешнего вида.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Также вы можете приобрести в салонах коврики для табуретов, входные коврики, коврики для ванных комнат и бассейнов из ПВХ, акрила, силикона и микрофибры.
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус
- Наши клиенты могут купить то, что им придется по душе и по карману. Все напольные покрытия прослужат долгое время. Они легко чистятся, а легкие ковры можно даже постирать в стиральной машинке. Товары можно приобрести за наличный и безналичный расчет, а также оформить покупку в кредит или купить в рассрочку. Доставка по городу бесплатно, - добавил менеджер по продажам. Мы ждем вас по адресам: ул. Д. Нурпеисовой, 16 (бывш. ул. Театральная, рядом с ТД «Колос»). ул. Д. Нурпеисовой, 21/2, ТД «Кайнар», 0 этаж (напротив ТД «Московский») Тел.: 8 702 790 03 89. @kovry_nauryz_uralsk Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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