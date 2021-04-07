Роскошный и стильный уют под ногами – выбирай ковер на любой вкус

Если одно время ковры считались пережитком прошлого, то на сегодняшний день ковровая продукция вновь стала пользоваться спросом как изысканное украшение интерьера и удобное напольное покрытие. В Уральске сеть ковровых салонов «Наурыз» предлагает ковры, ковровые дорожки и паласы различных размеров и цветовой гаммы: от лучших восточных традиций до стильной современности. По словам многих дизайнеров, ковры - это отличный способ подарить любому интерьеру изюминку, добавить в него мягкости и цвета, особенно если это зона отдыха и релакса. По шелковистой или шерстяной поверхности ковра очень приятно