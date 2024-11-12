Российская военная техника задела газовую трубу в селе ЗКО: водителю выписали предупреждение

Людей тогда возмутило не только то, что на территории Казахстана ездят военные машины с флагами России и символами "Z" и "V" на кузовах, но и то, что большегрузные машины могут испортить новый асфальт, проложенный в селе.

Видео с военной техникой, проезжающей по селу Сайхин в редакцию «МГ» прислали жители Бокейординского района 20 октября. Людей тогда возмутило не только то, что на территории Казахстана ездят военные машины с флагами России и символами «Z» и «V» на кузовах, но и то, что большегрузные машины могут испортить новый асфальт, проложенный в селе. К тому же, одна из машин задела газовую трубу.

Тогда в акимате рассказали, что Российской Федерацией у Республики Казахстан арендован полигон, расположенный на территории Бокейординского района в 100 километрах от посёлка Сайхин. На данной территории расположены две войсковые части РФ. Служба в частях проходит вахтовым методом, тем самым российская техника регулярно выезжает и заезжает на полигоны по установленным согласно договоренности маршрутам вне населенных пунктов. В акимате района добавили, что из-за проливных дождей и бездорожья российская военная техника проехала по дороге в селе Сайхин, при этом одна из машин, не рассчитав габариты, задела трубу газопровода. Серьезных повреждений и утечки газа не произошло.

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что на водителя транспортного средства – гражданина России был составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения», которая влечет наказание в виде предупреждения или штрафа в размере трех месячных расчетных показателей.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водителю выписано предупреждение.