- Спасибо за игру. Это глоток воздуха для нас. Как не хватает культурного просвещения всем нам, - отметили в комментариях местные жители.

Скриншот с видео Уральцы делятся видеороликами, где мужчина у фонтана на площади Первого Президента на скрипке исполняет композиции. Как выяснилось, это музыкант Эмир Сулейманов из России и в Уральске был проездом. Местные жители отметили, что для областного центра игра музыканта была настоящим представлением.Стоит отметить, также многие просили его остаться и радовать скрипкой всех дальше. Сегодня, 30 сентября, мы связались с Эмиром, он сейчас находится в Атырау.

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