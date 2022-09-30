- Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся, - сказал Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.

Президент России заявил, что страна не стремится к тому, чтобы вернуть советское прошлое.К слову, он официально подписал договоры о присоединении к России четырёх регионов Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.