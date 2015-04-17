Россия вернет Казахстану свыше 1,6 млн га, арендованных под испытательные полигоны

Речь идет о неиспользуемых территориях, а также участках, где расположены коммуникации и месторождения полезных ископаемых, пишет ТАСС. Фото с сайта autotravel.ru Россия передаст Казахстану свыше 1,6 млн га территорий, ранее арендованных ею под военные испытательные полигоны, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы подписываем сегодня два протокола к межгосударственным соглашениям о порядке использования наших испытательных полигонов, расположенных на территории Казахстана, и два протокола к межправительственным договорам об их аренде", - сказал Шойгу на встрече с министром обор