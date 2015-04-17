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Россия вернет Казахстану свыше 1,6 млн га, арендованных под испытательные полигоны

Речь идет о неиспользуемых территориях, а также участках, где расположены коммуникации и месторождения полезных ископаемых, пишет ТАСС. Фото с сайта autotravel.ru Россия передаст Казахстану свыше 1,6 млн га территорий, ранее арендованных ею под военные испытательные полигоны, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы подписываем сегодня два протокола к межгосударственным соглашениям о порядке использования наших испытательных полигонов, расположенных на территории Казахстана, и два протокола к межправительственным договорам об их аренде", - сказал Шойгу на встрече с министром обор
Marat
Россия вернет Казахстану свыше 1,6 млн га, арендованных под испытательные полигоны
Речь идет о неиспользуемых территориях, а также участках, где расположены коммуникации и месторождения полезных ископаемых, пишет ТАСС.
Фото с сайта autotravel.ru
Фото с сайта autotravel.ru
 Фото с сайта autotravel.ru Россия передаст Казахстану свыше 1,6 млн га территорий, ранее арендованных ею под военные испытательные полигоны, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы подписываем сегодня два протокола к межгосударственным соглашениям о порядке использования наших испытательных полигонов, расположенных на территории Казахстана, и два протокола к межправительственным договорам об их аренде", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетовым. В результате будут выведены из аренды и переданы Казахстану неиспользуемые территории, а также участки, где расположены коммуникации и месторождения полезных ископаемых. "Мы учли все пожелания казахстанской стороны по выводу земель из аренды", - подчеркнул российский министр. Шойгу отметил, что соглашения также устанавливают новые суммы арендных платежей за использование испытательных полигонов и уточняют порядок совместной деятельности на них. Речь идет о полигоне Сары-Шаган, а также территории, арендуемой в интересах 929-го летно-испытательного центра ВВС России (Ахтубинск). Российский министр подчеркнул, что новые границы полигонов "позволят полностью обеспечить проведение испытаний нового вооружения и военной техники", которые служат безопасности "не только России, но и Казахстана". Москву и Астану, отметил Шойгу, связывают "братские, добрососедские, товарищеские отношения". "Делить нам нечего, наоборот, есть что совместно создавать", - добавил министр. Сокращение арендуемых у Казахстана территорий под российские военные полигоны позволит сэкономить средства российского военного бюджета, заявил заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов. "Российская сторона получает значительную экономию средств за счет сокращения арендных платежей и прекращения затрат на содержание ненужных нам в настоящее время объектов на передаваемых участках. Суммарная годовая арендная плата за использование полигонов уменьшится более чем на $4 млн в год - с 23 млн 486 тыс. до 19 млн 357 тыс.", - сказал Антонов, комментируя соглашения между Россией и Казахстаном. Замминистра отметил, что "всего, в соответствии с протоколами, будет выведено из аренды более 1,6 млн га земли". "Это будет способствовать развитию экономики областей Казахстана в местах расположения бывших боевых полей. При этом оставляем в аренде только самые необходимые для проведения испытаний площади", - сказал он. - Мы постарались полностью учесть интересы казахстанских партнеров в освоении земельных участков, которые еще в советское время были переданы вооруженным силам для испытания нового вооружения, - добавил Антонов. По словам заместителя министра обороны РФ, в народное хозяйство Казахстана возвращаются земли, "на которых будут добываться полезные ископаемые, в том числе нефть, золото и строительные материалы". - Кроме того, передаем участки под строительство современных коммуникаций. Например, для автомобильной автодороги "Самара-Шымкент", входящей в состав международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай, - уточнил Антонов.  

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