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Социум Экономика

Россия возобновила экспорт пшеницы в Казахстан

14 железнодорожных вагонов с 980 тоннами пшеницы отправили в Казахстан. С начала 2025 года это первые поставки.
Кристина Кобина
Россия возобновила экспорт пшеницы в Казахстан

Сейчас Россия возобновила поставки пшеницы в Казахстан после отмены запрета. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

14 железнодорожных вагонов с 980 тоннами пшеницы отправили в Казахстан. С начала 2025 года это первые поставки. Ранее Казахстан временно ограничил ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС с 21 августа по 31 декабря 2024 года.

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Перед отправкой пшеница прошла лабораторные исследования для подтверждения безопасность. Результаты анализов, показавшие отсутствие карантинных вредителей, стали основанием для оформления фитосанитарных сертификатов.

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