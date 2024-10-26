Россия запретила ввоз срезанных цветов из Казахстана. Сколько цветов ввозили в РФ из ЗКО

Россия вводит с 21 октября временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана.

Россия запретила ввоз срезанных цветов из Казахстана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

— Россельхознадзор вводит с 21 октября временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603), следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран. Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентные ведомства этих стран не обеспечивают надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции, — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что такое решение приняли «в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объёмов экспорта товаров», а также ввиду многочисленных (43) случаев обнаружений в 2023 и 2024 годах в цветочной продукции карантинного для стран – членов Евразийского экономического союза объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), являющегося полифагом.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд рублей, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Необходимо отметить, что с начала войны в Украине Евросоюз запретил поставки в Россию некоторых цветов и посадочного материала для их выращивания. Так, под запрет попали розы, рододендроны, азалии, а также клубни и луковицы растений. Срезанные цветы, в том числе розы, под санкции не попали, но сложности возникли по их транспортировке в Россию. ЗКО был и остается транзитным коридором для реэкспорта цветов.

Что на деле

Действительно местные предприниматели выращиванием цветов в таких объемах не занимаются, в цветочных магазинах продают цветы из Голландии, Эквадора, Колумбии и Кении.

Мы поговорили с продавцами из цветочных магазинов, которые рассказали, что сейчас спрос на цветы не только по праздникам. Мужчины из Уральска радуют своих дам пышными букетами не только на торжества и круглые даты. По их информации, выращенных роз в Казахстане у них нет, зато есть из Голландии, Эквадора, Кении и Колумбии.

В цветочных магазинах цены на цветы практически одинаковые, веточка срезанной хризантемы по 1500 тенге, кустовые по 1200 тенге, гипсофилы – 1200 тенге, герберы по 1000 тенге, лилии по 2000 тенге, розы от 450 до 1400 тенге, гвоздики по 500-700 тенге, мотиолла по 2000 тенге, пионы по 5000 тенге, ромашка по 1600 тенге.

Хозяйка цветочного магазина в Уральске «ДА цветы» уже 2,5 года на рынке. У них широкий ассортимент, но как говорит владелица магазина, самые ходовые — это розы.

На праздники, такие как 8 Марта, День матери или День влюбленных торговля идёт полным ходом. А что касается статистики и продажи цветов, то с коллегами из РФ им сотрудничать не приходилось сотрудничать.

— Кроме срезанных цветов, у нас есть небольшой ассортимент горшочных растений. Мне хотелось бы создать небольшой сад, но для этого требуются внушительные инвестиции, — отметила она.

В ЗКО вырастить розы очень дорого

У Елены Улановой КХ «Улановы П.С» есть свой сад-питомник. У них множество растений, деревьев, кустарников и цветов. О том, насколько сложно их выращивать из первых уст…

— Мы раньше занимались поставками цветов из Эквадора и Голландии, вместе с тем выращивали и свои цветы. Это было сезонно. Такие розы, как в Голландии вырастить у нас очень сложно, не те климатические условия. Даже планировали установить промышленную теплицу. Роза не переносит резкие перепады температур. Длина дня в Эквадоре одинаковая круглый год, а у нас, летом длиннее – цветок раскрывается очень быстро, как на грядке, зимой короче – нужно цветок досвечивать. У нас резко-континентальный климат, летом опять же надо охлаждать цветы, а зимой подогревать. Это большие сложности и высокая себестоимость. Мы это пробовали, к 8 марту не укладывались, только в апреле и это очень дорого, — рассказала Елена Уланова.

К 1 сентября предприниматели вырастили гладиолусы, а к 8 Марта выращивают тюльпаны. Когда-то выращивали очень много хризантем и в этом году тоже решили рассадить.

— С Россией мы не работали, выращивали только для нашей области. Насколько я знаю, наоборот, к нам завозят большие объемы тюльпанов из России, — отметила Елена Уланова.

Сколько ввозят цветов в ЗКО?

Согласно статданным только за восемь месяцев 2024 года ЗКО экспортировала в Россию розы привитые и непривитые 7,4 тонн на 5,5 тысячи долларов США, а импортировала 50,4 тонн на 41 тысячи долларов США.

По данным департамента государственных доходов ЗКО в разрезе товарных групп «живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень» ввозят в ЗКО из разных стран: Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Эквадор.

«Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень» с 1 января по 31 июля 2023 года в ЗКО ввезли:

12 280 кг на 32 366 долларов США из Бельгии;

8 641 кг на 37 704 доллара США из Дании;

126 708 кг на 735 746 долларов США из Латвии;

141 134 кг на 704 469 долларов США из Литвы;

337 305 кг на 1 171 857 долларов США из Нидерландов;

181 364 кг на 209 488 долларов США из Польши;

Общий итог за этот период составил 807 433 кг на общую сумму почти 2,9 млн долларов США.

«Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень» с 1 января по 31 июля 2024 года в ЗКО ввезли:

40 215 кг на 50 762 доллара США из Бельгии;

254 795 кг на 1 200 901 доллар США из Латвии;

137 124 кг на 1 113 103 доллара США из Литвы;

61 731 кг на 221 048 долларов США из Нидерландов;

74 340 кг на 1 091 148 долларов США из Польши;

17 539 кг на 138 982 доллара США из Эквадора.

Общий итог за этот период составил 585 744 кг на 2, 83 млн долларов США.

Вывозят намного больше

Если департамент государственных доходов ЗКО даёт данные в разрезе товарных групп «живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень», то Бюро национальной статистики делит товарные группы на розы привитые и непривитые, срезанные цветы и бутоны роз и других цветов.

Экспорт роз привитых и непривитых из ЗКО в Россию составил:

2022 год - 12,5 тонн на 25,3 тысячи долларов США

2023 год - 17,1 тонн на 43, 9 тысячи долларов США

2024 год (январь-август) – 7,4 тонн на 5,5 тысячи долларов США

Импорт роз привитых и непривитых из России в ЗКО составил:

2022 год - 0,8 тонн на 5,9 тысячи долларов США

2023 год - 1,8 тонн на 10 тысяч долларов США

2024 год (январь-август) - 50,4 тонн на 41 тысячу долларов США



Экспорт срезанных цветов и бутонов роз из ЗКО в Россию составил:

2022 год - 183,9 тонн на 711,9 тысячи долларов США

2023 год - 109,1 тонн на 415,8 тысяч долларов США.

2024 год – 21,5 тонн на 83,2 тысячи долларов США.

Данных об импорте срезанных цветов и бутонов роз из России в ЗКО в Бюро нацстатистики нет.

Справочно: Привитые розы получены окулировкой и растут на чужих, более сильных и мощных корнях. За счет мощного подвоя (шиповника) наращивают пышный куст. Непривитые розы или корнесобственные саженцы — это розы, полученные в результате черенкования растений исходного сорта.

Справочно: Срезанные цветы и цветочные бутоны (обычно с побегом, со стеблем и листьями) с несущего их растения используют как правило, в декоративных целях и для составления букетов.