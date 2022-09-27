Стоимость проживания составляет две тысячи тенге в сутки, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация
. Не согласные с таким решением граждане поспешили покинуть страну в близлежащие государства, в том числе и в Казахстан
. По официальным данным, с 21 по 25 сентября в ЗКО прибыло 16 898 граждан России. Из-за такого наплыва иностранцев в Уральске практически не осталось свободных арендных квартир
, а те, что остались, арендовать дорого
. Гостиницы и вовсе оказались переполненными. Если многие рассматривают Казахстан как транзитную республику
, чтобы уехать дальше в безвизовые страны, то большая часть остаются в Уральске. Добровольцы помогают им с ночлегом и питанием, консультируют по юридическим вопросам. Для ночлега две ночи подряд свои двери открывал кинотеатр Cinema Park
. Только в первую ночь там было порядка 200 россиян.
Оказалось, что приехавших россиян также решено было разместить на базе детского лагеря «Атамекен». Здание рассчитано на 200 человек, однако только в эту ночь там заселились 240 иностранцев. Большинство из них - мужчины призывного возраста, но встречаются и женщины с детьми. Стоимость проживания составляет две тысячи тенге в сутки. Питание не входит.
37-летний Александр родом из Воронежа. В Уральск добирался через Саратов. Он впервые в Казахстане, здесь у него нет ни друзей, ни родственников. На родине у него остались родители и всё имущество. Мужчина один из тех, кто ночью заселился в детском лагере.
– Сначала доехали до Озинок, простояли в очереди в 12 километров, пешком дошли до границы, там договорились с теми, кто стоял на КПП. Нам это обошлось в 15 тысяч рублей. Далее доехали до Уральска, приехали на вокзал, где были волонтёры, которые предложили приехать сюда. Нас здесь расселили вчера ночью, покормили, дали койку. Всё было замечательно, всем огромное спасибо. Сейчас ищем, где снять квартиру, только не знаем где, потому что в Уральске всё забито. В Уральске навряд ли задержимся, поедем в Актобе либо в Астану. Но пока конкретики нет, не можем договориться, цены, на наш взгляд, слишком высоки, - говорит Александр.
Покинуть страну его сподвигло что и всех остальных. По его словам, в стране возник кризис на фоне войны в Украине, да и мобилизацию людей, которые никогда в руках не держали оружия, тоже считает неправильным решением.
– Мы там нужны только как пушечное мясо, а я не хочу им быть, - заключил мужчина.
У Дмитрия остались в Воронеже супруга и дочь, их мужчина планирует забрать позже.
– О защите Родины речи нет, на нас никто не нападал. Непонятно, что происходит, непонятно за кого и за что идти. Воронеж - это приграничный город, сейчас там готовят бомбоубежища. Конечно, опасность есть, заберу непременно родных. Казахстан - самая близкая по духу страна, куда легче попасть. Здесь мы будем дальше ориентироваться, надеемся получить вид на жительство. По профессии я программист, руководство планирует открыть в Казахстане филиал и надеюсь, что без работы не останусь, - говорит Дмитрий.
Алексей с шестилетним сыном приехали из Уфы, границу пересекали через Илек. Дома у него остались супруга с младшим сыном. В Уральске мужчина транзитом, у него уже куплен билет на поезд в Астану, а далее он планирует уехать в Германию.
– Здешние волонтёры помогают нам, но на границе стоят таксисты, которые не подпускают к нам волонтёров, а за свои услуги просили 24 тысяч тенге. В Уральске первую ночь провели в мечети, хотели снять жилье, но просили до 10 тысяч рублей в сутки. Всё это печалит немного, мы ведь не на праздник приехали, а уезжаем от войны. Нам не хочется убивать украинцев, да и самим умирать не хочется, - подчеркнул Алексей.
В администрации детского лагеря «Атамекен» рассказали, что россияне продолжают пребывать, однако свободных мест нет. При лагере действует столовая, в которой предусмотрено трёхразовое питание по разумным ценам. Комплексный обед, например, стоит 1 000 тенге.
– Мы максимально стараемся разместить всех пребывающих. Кто-то уезжает, на их место заселяем других. Регистрируем по тем документам, которые у них есть на руках. Здесь же их фиксирует миграционная полиция. Оплату за проживание принимаем как в тенге, так и в рублях, - рассказал представитель администрации Тилек Куанышкереев.
Разместиться россиянам помогают волонтёры, они по возможности встречают иностранцев на границе и бесплатно забирают их в Уральск. Далее их размещают в мечети или в лагере, помогают с вещами, так как многие приехали без тёплой одежды и спальных принадлежностей.
– Разные компании привозят продукты, обычные люди - еду. Один парень третий день готовит плов и едет на границу, кормит иностранцев горячим питанием. В первую очередь приехавшие хотят выспаться, согреться и покушать. Многие едут транзитом, но есть и те, кто хочет осесть тут. Мы постоянно мониторим цены на квартиры, ищем жильё по адекватной цене. Есть те, кто бесплатно пускает пожить. Мы, например, с супругом вчера отправили четверых ребят в Астану. Они две ночи ночевали у нас, пусть однушка, пусть на матрасах, но зато все довольны, помылись, поели и поспали. Да и здесь прекрасные условия, кормят вкусно, цены приемлемые, - говорит волонтер Татьяна Келаскина.
Между тем, судя по записям в Telegram-канале «Помощь россиянам Уральск», в город продолжают пребывать жители соседнего государства. Люди, желающие пересечь границу, сутками простаивают в очередях. К слову, на территории ЗКО расположены шесть пунктов пропуска, а область граничит сразу с пятью областями РФ.
С утра в ЦОНе Уральска образовалась огромнейшая очередь из желающих получить ИИН россиян. Он нужен им для того, чтобы открыть банковскую карту и совершать банковские операции, ведь российские карты не действуют в нашей стране.
Редакция «МГ» обратилась в пресс-службу ЗКОФ «Правительство для граждан» и попросила предоставить информацию о количестве россиян, которые обратились за получением ИИН. Однако в ведомстве нам отказали, заявив, что отныне они такую информацию не предоставляют, хотя 23 сентября мы получили от них полные данные
. В ЦОНе нас направили в департамент полиции, которые через МВД предоставили нам данные, что с начала этого года в нашей области ИИН получили 11 773 иностранца.
Волонтер Татьяна Келаскина
Очередь в ЦОН из желающих получить ИИН
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Фото Медета Медресова