Рост дедовщины и превышения власти: в Казахстане обновился антирекорд по воинским преступлениям

Количество воинских уголовных преступлений в Казахстане достигло максимальных показателей с 2020 года: за восемь месяцев 2026 года официально зарегистрировано 261 правонарушение, сообщают аналитики Finprom со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Авторы исследования отмечают, что представленные данные не относятся к государственным секретам. Общая динамика демонстрирует тревожный рост:

За январь-август 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 261 воинское уголовное преступление - в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года. С 2023-го их количество только нарастало. Многолетняя динамика позволяет сделать вывод, что в январе-августе было зарегистрировано максимальное число таких преступлений с 2020-го даже в сравнении с полными годами. Общее количество воинских уголовных преступлений, находящихся на рассмотрении, за восемь месяцев текущего года составило 309, увеличившись на 48,6% к аналогичному периоду 2025 года.

Детальная разбивка по статьям за восемь месяцев пока недоступна, поэтому для оценки отдельных видов нарушений эксперты использовали данные за январь-июль. Согласно этой статистике, ситуация ухудшилась по ключевым направлениям:

Дедовщина (неуставные отношения): зафиксировано 74 случая (рост на 37%), что в среднем составляет не менее 10 инцидентов в месяц.

Превышение власти: зафиксировано 88 случаев (рост на 79,6% по сравнению с 49 эпизодами годом ранее).

Халатное отношение к службе: выявлено 16 случаев (на треть больше, чем в прошлом году).

Также зафиксированы нарушения правил несения внутренней службы (8), злоупотребления властью (5) и бездействие власти (2).

Резко выросло и число пострадавших. За восемь месяцев жертвами воинских преступлений признаны 363 человека - это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее уязвимой категорией остаются молодые казахстанцы в возрасте до 20 лет: на их долю стабильно приходится более половины всех жертв воинских преступлений. Если в 2020 году от подобных преступлений пострадали 42 человека этой возрастной категории (57,5% от общей численности жертв), то в январе-августе 2026-го показатель вырос до 256 человек (70,5%), что отражает усиление диспропорции в структуре пострадавших.

В официальной статистике КПСиСУ также фиксируются инциденты, повлекшие гибель военнослужащих. За восемь месяцев насчитывалось 8 таких смертельных случаев, а с учетом трагедии на Каспии - 9.

Напомним, в сентябре 2026 года в Каспийском море из-за резкого ухудшения погоды унесло 17 военнослужащих, 14 из которых погибли. После ЧП в Министерстве обороны прошли масштабные кадровые чистки и задержания руководящего состава.