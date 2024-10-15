Рост экономики происходит за счет отраслей ненефтяного сектора – Олжас Бектенов

Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия. Основной вклад обеспечили сельское хозяйство (11,4%), обрабатывающая промышленность (4,8%), строительство (10,1%) и торговля (6,3%). Снизились объемы добычи нефти, что негативно сказывается на темпах роста ВВП

На заседании правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны.

По данным министерства национальной экономики, рост ВВП за 9 месяцев текущего года достиг 4%.

— Рост экономики обеспечен развитием отраслей ненефтяного сектора. Это результат диверсификации. Нужно удвоить усилия. Основной вклад обеспечили сельское хозяйство (11,4%), обрабатывающая промышленность (4,8%), строительство (10,1%) и торговля (6,3%). Снизились объемы добычи нефти, что негативно сказывается на темпах роста ВВП, - подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов.

Также было отмечено, что по всем основным макропоказателям демонстрируют рост: Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области, города Астана и Шымкент. Наименьшие показатели достигнуты в Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.

По словам главы правительства, экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа.