Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Розничные цены на сжиженный газ в Казахстане регулируются рынком

В Казахстане с 1 марта отменили временное госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора департамента газа и нефтегазохимии министерства энергетики Куаныша Сарсекеева. Иллюстративное фото из архива "МГ" Временное госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях было введено в апреле 2020 года на основе решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Соответствующий совместный приказ
Дана Рахметова
Розничные цены на сжиженный газ в Казахстане регулируются рынком
В Казахстане с 1 марта отменили временное госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора департамента газа и нефтегазохимии министерства энергетики Куаныша Сарсекеева.
В Актюбинской области повышают цену на сжиженный газ
В Актюбинской области повышают цену на сжиженный газ
Иллюстративное фото из архива "МГ" Временное госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях было введено в апреле 2020 года на основе решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Соответствующий совместный приказ министерства энергетики, национальной экономики и юстиции позволял сдерживать розничные цены на СНГ на АГЗС во время ЧП и далее в восстановительный период. - В настоящее время розничные цены на АГЗС устанавливаются рынком с учетом спроса и предложений. Проведенный министерством энергетики анализ розничной цены СНГ показал, что текущие цены на АГЗС ниже чем в 1 квартале 2020 года до пандемии в среднем по республике на 5%. То есть текущие рыночные цены даже ниже ранее действовавших, - сказал Сарсекеев на брифинге службы центральных коммуникаций. При этом Минэнерго продолжает ежемесячно формировать план поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, 25% которого реализуется в настоящее время через электронные торговые площадки (ЭТП). СНГ реализуемый вне ЭТП отпускается по утверждаемой ежеквартально министерством оптовой предельной цене. Ведомство утвердило оптовую цену на СНГ на I квартал 2021 года на уровне 38 701 тенге за тонну без НДС (цены не менялись с 1 января 2018 года). В 2020 году она была на аналогичном уровне - 38 701 тенге за тонну без НДС, кроме 3 квартала, когда стоимость снизилась до 28 000 тенге за тонну без НДС в связи со снижением мировых цен на сжиженный газ. НПП «Атамекен» и отраслевые ассоциации неоднократно обращались в госорганы с просьбой ограничить срок действия приказа. В случае его продления у предпринимателей существовал риск сокращения штата и зарплат сотрудников. - Также низкие установленные цены в отдельных регионах могли способствовать перетоку объемов газа в другие регионы с более высокими ценами, что могло создать дефицит СНГ в отдельных регионах, - добавил Сарсекеев. Напомним, 3 марта жители ЗКО столкнулись с отсутствием сжиженного газа на заправках. В управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что дефицит в сжиженного газа возник из-за того, что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе проводятся ремонтные работы.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров