Розничные цены на сжиженный газ в Казахстане регулируются рынком

В Казахстане с 1 марта отменили временное госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ на автогазозаправочных станциях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора департамента газа и нефтегазохимии министерства энергетики Куаныша Сарсекеева. Иллюстративное фото из архива "МГ" Временное госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях было введено в апреле 2020 года на основе решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Соответствующий совместный приказ