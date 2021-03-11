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Социум

Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО «Казахавтодор»

Такую неустойку пришлось удержать с коммунальщиков только с начала этого года за несвоевременную и некачественную очистку дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 11 марта, представители антикоррупционной службы ЗКО, ЗКФ "Национального центра качества дорожных активов", представители ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор" выехали на автодорогу Уральск-Атырау, где рассказали про очистку дорог и их содержание. Заместитель директора ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Елдар Садык отметил, что трасса Уральск-Атырау является дорогой республиканского значения (третьей технической катего
Кристина Кобина
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО «Казахавтодор»
Такую неустойку пришлось удержать с коммунальщиков только с начала этого года за несвоевременную и некачественную очистку дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Сегодня, 11 марта, представители антикоррупционной службы ЗКО, ЗКФ "Национального центра качества дорожных активов", представители ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор" выехали на автодорогу Уральск-Атырау, где рассказали про очистку дорог и их содержание. Заместитель директора ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Елдар Садык отметил, что трасса Уральск-Атырау является дорогой республиканского значения (третьей технической категории). - В настоящее время дорожники работают в круглосуточном режиме, убирают снег, посыпают  проезжую часть пескосоляной смесью. Как только выпадает снег, на трассе идет патрульная очистка, то есть чтобы обеспечить проезд автотранспортных средств и избежать заторов. Если на дорогах плохая видимость, то принимается совместное решение о закрытии трасс с АО "КазАвтоЖол", ТОО "Казахавтодор", управлением административной полиции ДП ЗКО и ДЧС ЗКО, - пояснил Елдар Садык. Также он отметил, что с декабря прошлого года АО "КазАвтоЖол" перешли на бездефектное содержание и, согласно нормативным срокам, очистка дороги должна быть произведена от 4 до 10 часов (все зависит от категории дороги). - Если подрядная организация за это время не справляется, если ледяной накат остался на проезжей части, то мы принимаем соответствующие меры. На место выезжают кураторы и составляем предписание. Согласно этому предписанию, подрядчик должен устранить нарекания, и если он их не устранил, то мы начисляем неустойку. С начала этого года общая сумма неустойки, которая была удержана с подрядной организации ТОО "Казахавтодор", составила более 90 миллионов тенге, - рассказал Елдар Садык. - Анализируется каждый километр, сеть автодорог республиканского значения составляет 1414 километров, из них 248 километров находятся на капитальном ремонте, остальная часть дороги на обслуживании филиала ТОО "Казахвтодор". С его слов, для зимнего содержания задействованы автогрейдеры, комбинированные дорожные машины на базе КамАЗа и ЗИЛа, погрузчики и шнекороторы. - В целом технику, который не достает, Казахавтодор привлекает из соседних областей, - отметил заместитель директора ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол". И.о. главного инженера ТОО "Казахавтодор" Ансар Рахматуллин дополнил, что основная проблема в том, что в области нет специальной техники. - Мы заключили договора, но все равно этого не хватает. Вот к примеру, у нас по нормативам должно быть 26 КДМ на базе КамАЗов (эта техника очищает снег сразу, как только он выпал), а у нас их в наличии 16 и еще нашли в аренду три единицы - все равно этого не хватает. В этом году сами видите, какие у нас погодные условия: то метель, то буран, то понижение температуры, а потом дождь. Это все влияет на качество очистки дорог. Применять для устранения наледи химические реагенты - это дорого и не так эффективно, - заверил Ансар Рахматуллин. - Мы брали и пробовали, посчитали, что лучше пескосоляная смесь, тем более мы увеличили соотношение соли. А по поводу неустойки, идет удержание из тех денег, которые нам выделяли. Удержание за несвоевременную или некачественную очистку дорог. Также он отметил, что в прошлом году удержаний не было, все деньги, которые им выделили, были полностью освоены. Инженер ЗКФ "Национального центра дорожных активов" Заурбек Кипшакбаев пояснил, что они выехали сегодня на трассу Уральск-Атырау в рамках проекта "Сапалы жол Адалдык алаңы". - Мы видим, что с дорог убираются снежно-ледяные накаты. Очищают обочины. Рассыпают пескосоляную смесь. На этой дороге было зафиксировано 10 нарушений, которые, как вы видите, устраняют, - отметил он.
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Елдар Салык
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО &quot;Казахавтодор&quot;
Ансар Рахматуллин Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА

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