Более 90 миллионов тенге удержали за нечищеные дороги с ТОО «Казахавтодор»

Такую неустойку пришлось удержать с коммунальщиков только с начала этого года за несвоевременную и некачественную очистку дорог, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 11 марта, представители антикоррупционной службы ЗКО, ЗКФ "Национального центра качества дорожных активов", представители ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" и ТОО "Казахавтодор" выехали на автодорогу Уральск-Атырау, где рассказали про очистку дорог и их содержание. Заместитель директора ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Елдар Садык отметил, что трасса Уральск-Атырау является дорогой республиканского значения (третьей технической катего