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Социум

Розыгрыш автомобиля от гипермаркета «ДИНА» собрал тысячи людей (фото, видео)

Сегодня, 12 июля, в гипермаркете «ДИНА» прошел очередной розыгрыш, главным призом которого стал автомобиль «Лада Гранта». На розыгрыш пришли более 7 тысяч человек. Желающих выиграть авто было настолько много, что на дороге образовалась огромная пробка. Затор начинался от моста из четвертого микрорайона и до самого гипермаркета. Проехать не могли даже транзитные фуры и междугородние автобусы по самарской трассе. Сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось регулировать движение вручную не только возле гипермаркета, но и на перекрестках соседних улиц. - Для участия в розыгрыше автомобиля нужно было с 8 июн
Marat
Розыгрыш автомобиля от гипермаркета «ДИНА» собрал тысячи людей (фото, видео)
 Сегодня, 12 июля, в гипермаркете «ДИНА» прошел очередной розыгрыш, главным призом которого стал автомобиль «Лада Гранта».
Dina_rozygrysh (9)
Dina_rozygrysh (9)
 На  розыгрыш пришли более 7 тысяч человек. Желающих выиграть авто было настолько много, что на дороге образовалась огромная пробка. Затор начинался от моста из четвертого микрорайона и до самого гипермаркета. Проехать не могли даже транзитные фуры и междугородние автобусы по самарской трассе. Сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось регулировать движение вручную не только возле гипермаркета, но и на перекрестках соседних улиц. - Для участия в розыгрыше автомобиля нужно было с 8 июня по 11 июля купить в нашем магазине товар на сумму более 5 тысяч тенге, зарегистрироваться, и с полученным купоном прийти сегодня на розыгрыш, - рассказали организаторы. - Сегодня мы разыгрываем 1 автомобиль, 16 августа кто-то из наших покупателей также может выиграть. Нужно лишь купить товар более чем на 5 тысяч тенге в период с 12 июля по 15 августа. К слову, для участия в нынешнем розыгрыше было заполнено 90 тысяч купонов. Помимо автомобиля, разыгрывались более 100 поощрительных призов. Не обошлось и без происшествий. В огромной толпе у некоторых терялись дети, ведущий со сцены тут же вызывал горе-родителей и они забирали своих малышей. Обладателем автомобиля стал бывший пожарный Александр СИРОТИН. - Мы очень часто приезжаем в гипермаркет «ДИНА» за продуктами с женой и детьми. Не думал, если честно, что можно вот так выиграть автомобиль. Я счастлив, - сказал Александр СИРОТИН.
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