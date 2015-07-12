Розыгрыш автомобиля от гипермаркета «ДИНА» собрал тысячи людей (фото, видео)

Сегодня, 12 июля, в гипермаркете «ДИНА» прошел очередной розыгрыш, главным призом которого стал автомобиль «Лада Гранта». На розыгрыш пришли более 7 тысяч человек. Желающих выиграть авто было настолько много, что на дороге образовалась огромная пробка. Затор начинался от моста из четвертого микрорайона и до самого гипермаркета. Проехать не могли даже транзитные фуры и междугородние автобусы по самарской трассе. Сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось регулировать движение вручную не только возле гипермаркета, но и на перекрестках соседних улиц. - Для участия в розыгрыше автомобиля нужно было с 8 июн