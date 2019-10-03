Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционной службой Атырауской области начато досудебное расследование в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. - Он подозревается в даче взятки в сумме 300 тысяч тенге руководству РГКП «Институт судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области» за выдачу положительного заключения экспертизы по факту смерти роженицы. Проверяется причастность указанного должностного лица к неоднократному получению взяток за создание комфортных условий для рожениц, - отметили в антикоррупционной службе. Кроме того, проводится расследование по подозрению данного руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 млн тенге на собственные нужды, а именно отдых за рубежом. - Указанные денежные средства подозреваемым были получены от директора частной компании в качестве спонсорской помощи для оплаты направления врачей в зарубежную командировку на повышение квалификации, - проинформировали в ведомстве. - С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.