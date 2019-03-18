Сегодня, 18 марта, было проведено внеочередное заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО. По словам главного специалиста АДГСиПК Самата Ескалиева, по поручению областной прокуратуры было проведено служебное расследование в отношении руководителя отдела земельных отношений Акжайыкского района Елеусинова. – Земельный участок был предоставлен в аренду крестьянскому хозяйству для ведения сельскохозяйственных работ на 49 лет. Елеусинов составил об этом договор с руководителем крестьянского хозяйства. Однако вскоре на предприятии сменился руководитель и Елеусинов во второй раз заключает договор уже с новым руководителем. Тем самым был нарушен закон РК "О земельных отношениях", то есть собственность государства (земельный участок - прим. автора) была выдана без проведения конкурсных процедур. Елеусинов своими противоправными действиями оказал содействие при предпринимательской деятельности крестьянского хозяйства. Однако, по словам специалистов управления земельных отношений, в случае смены руководителя крестьянского хозяйства конкурсные процедуры при передачи земельного участка не должны проводиться, - заявил Самат Ескалиев. Как сообщил старший прокурор Тлеубаев, в настоящее время по данному факту департаментом нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО было заведено уголовное дело по части 1 статьи 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". – В связи с этим дисциплинарное дело в отношении Елеусинова предлагаю прекратить и все материалы передать в нацбюро для дальнейшего расследования, - отметил руководитель департамента АДГСиПК Болат Исаков. Кроме этого, было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Бурлинского района Дастана Акмамбетова. – Руководитель отдела нарушил закон о государственных закупках. Не проведя соответствующие конкурсные процедуры, Акмамбетов перевел 86 млн бюджетных средств на приобретение двух газовых котлов организации "Аксай Жылу Куат". На сегодняшний день услуга не была оказана, а денежные средства возвращены в бюджет не полностью. 40 млн тенге подрядная организация вернула, остальные 46 млн тенге обязались вернуть до конца марта 2019 года, - сообщил руководитель управления ДГСиПК Жаксат Муратов. По решению совета по этике Акмамбетов был привлечен к административной ответственности и акиму Бурлинского района было рекомендовано наложить на должностное лицо дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия, дискредитирующее государственную службу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.