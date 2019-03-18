Руководитель отдела ЖКХ незаконно перевел 86 млн тенге частному подрядчику
Взамен подрядная организация до конца 2018 года должна была предоставить два стальных водогрейных котла, однако до сегодняшнего дня эта услуга не была оказана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 18 марта, было проведено внеочередное заседание совета по этике агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в ЗКО.
По словам главного специалиста АДГСиПК Самата Ескалиева, по поручению областной прокуратуры было проведено служебное расследование в отношении руководителя отдела земельных отношений Акжайыкского района Елеусинова.
– Земельный участок был предоставлен в аренду крестьянскому хозяйству для ведения сельскохозяйственных работ на 49 лет. Елеусинов составил об этом договор с руководителем крестьянского хозяйства. Однако вскоре на предприятии сменился руководитель и Елеусинов во второй раз заключает договор уже с новым руководителем. Тем самым был нарушен закон РК "О земельных отношениях", то есть собственность государства (земельный участок - прим. автора) была выдана без проведения конкурсных процедур. Елеусинов своими противоправными действиями оказал содействие при предпринимательской деятельности крестьянского хозяйства. Однако, по словам специалистов управления земельных отношений, в случае смены руководителя крестьянского хозяйства конкурсные процедуры при передачи земельного участка не должны проводиться, - заявил Самат Ескалиев.
Как сообщил старший прокурор Тлеубаев, в настоящее время по данному факту департаментом нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО было заведено уголовное дело по части 1 статьи 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями".
– В связи с этим дисциплинарное дело в отношении Елеусинова предлагаю прекратить и все материалы передать в нацбюро для дальнейшего расследования, - отметил руководитель департамента АДГСиПК Болат Исаков.
Кроме этого, было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Бурлинского района Дастана Акмамбетова.
– Руководитель отдела нарушил закон о государственных закупках. Не проведя соответствующие конкурсные процедуры, Акмамбетов перевел 86 млн бюджетных средств на приобретение двух газовых котлов организации "Аксай Жылу Куат". На сегодняшний день услуга не была оказана, а денежные средства возвращены в бюджет не полностью. 40 млн тенге подрядная организация вернула, остальные 46 млн тенге обязались вернуть до конца марта 2019 года, - сообщил руководитель управления ДГСиПК Жаксат Муратов.
По решению совета по этике Акмамбетов был привлечен к административной ответственности и акиму Бурлинского района было рекомендовано наложить на должностное лицо дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия, дискредитирующее государственную службу.
