С 16 по 19 марта в Уральске прошел четырехдневный тренинг, где были обсуждены такие темы, как "Мотивация и лидерство молодежи", "Командообразование" и "Гендерная политика". Организаторам форума выступило молодежное движение "Жангыру жылы". В форуме может участвовать любой желающий, в том числе представители неправительственных организаций. – В качестве тренера мы пригласили Гульзи Наби, которая является тренером международного класса. Она также является членом комиссии по правам человека при президенте РК. В предыдущие дни мы обучали молодежь по теме мотивации, лидерства и образование команды. Тренинги проходили в форме игры, в интерактивном режиме. Мы создавали критические ситуации, проблемные вопросы, при решении которых проверялись раскрытия потенциала. Гендерная политика является самой актуальной темой в последнее время. Поэтому мы решили включить её в список наших тренингов. Ведь у нас в школах и в университетах не учат этому. У молодежи много вопросов, - рассказал председатель молодежного движения "Жангыру жылы" Владимир Шек. Кроме этого, во время тренингов были обсуждены темы суицида и качества профессионального образования. При окончании тренингов участникам будут выданы сертификаты. Стоит отметить, что за четыре дня в работе форума приняли участие более 100 человек. – У нас нет никаких критериев и возрастных ограничений. В тренингах могут принять участие абсолютно все. Мы будем рады каждому, - отметили организаторы. По словам члена комиссии по правам человека, эксперта по человеческим ресурсам Гульзи Наби, вопросы гендерной политики в современном обществе вызывают недопонимания и отрицание. – Гендерное равенство - это остро-политический вопрос. Трагические события, которые произошли в Астане, стали своего рода спусковым крючком. Стало ясно, что отношение к женщинам в нашем обществе нужно пересмотреть, а к детям проявлять сверхвнимательность. Потому что человек - это основа для развития всего общества. Поэтому гендерное равенство - лучшее условие для развития молодежи, - заявила Гульзи Наби.