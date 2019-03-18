В Уральске прошла встреча по вопросам поддержки предпринимательства в регионе. Во встрече приняли участие аким области Алтай Кульгинов, руководители предприятий, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Участники встречи обсудили реализацию программы по поддержке предпринимательства в ЗКО. - Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что необходимо акцентировать внимание на отечественном производстве. Уже принята программа по развитию "экономики простых вещей". Она направлена, в первую очередь, на увеличение производства отечественных товаров и продвижение местной продукции на внутреннем рынке. Также благодаря такой поддержке откроются новые рабочие места, повысится конкурентоспособность продукции и производительность труда, а также будет развиваться экспортный потенциал казахстанских предприятий, - подчеркнул аким области. В рамках поддержки предпринимательства выделено 600 миллиардов тенге. В программе предусмотрен механизм кредитования заемщиков по ставке не более 15 %, из которых 8% будет оплачиваться субъектом частного предпринимательства. Оставшаяся разница будет субсидироваться государством, со сроком погашения до семи лет. Предприятия строительной индустрии, производители легкой, мебельной и пищевой промышленности области выразили заинтересованность в реализации данной программы. К слову, в 2018 году объем продукции в обрабатывающей промышленности составил более 200 млрд. тенге, прирост в этой отрасли за последние три года - 73 млрд тенге. А производительность труда возросла на 9% и приблизилась к отметке 15 тысяч долларов на одного человека. Кроме того, в легкой промышленности производство выросло на 30%, производство готовых металлических изделий – 72%. В итоге экспорт западноказахстанской продукции вырос в 1,3 раза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА