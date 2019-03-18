Иллюстративное фото из архива "МГ" Рыбинспекторы заявили, что после массовой гибели рыба в соседней Атырауской области в наш регион прибыли специалисты, которые обследуют местные водоемы. - Рыба, выловленная в западноказахстанских водоемах, проверялась на наличие вредных веществ. Все анализы подтверждают, что она чистая. Заморов на территории области зарегистрировано не было. Проводились аэрационные работы, - отметил ведущий специалист инспекции Багдат Габдуллин. Однако более полная информация будет представлена после схода льда с водоемов Западного Казахстана. Это произойдет до середины апреля. Сейчас подъезд к рекам затруднен из-за сугробов. - За 2019 год массового ската или миграции рыбы вниз по течению в ЗКО не зарегистрировано. Сейчас рыба начала подниматься из зимовальных ям вверх по течению в сторону областного центра на нерест. Рыба шустрая, жизнеспособная. Мы готовим нашу технику для проведения к нерестовой кампании, - заявил руководитель отдела Акжайыкской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Николай Разваров. Отметим, что в соседней Атырауской области зарегистрирована массовая гибель рыбы. С начала зимы на реке Урал собрано более 114 тонн рыбы, 100 тонн из которых - это осетровые. По данному факту ведется досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.