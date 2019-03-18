В результате ДТП три человека скончались и ещё 10 попали в больницу. Как сообщают в департаменте полиции, на автодороге Жанажол - Северная трува столкнулись автобус «ПАЗ» с водовозом. - Автобус перевозил сотрудников охранной фирмы. В результате ДТП водитель автобуса и два пассажира скончались на месте. 9 пассажиров "ПАЗа" и водитель "Урала" госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службы департамента полиции области. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.