«Свой ДОМ kz» успешно работает в Казахстане вот уже третий год, и за это время многие казахстанцы благодаря потребительскому кооперативу смогли приобрести свои заветные квадраты. - Я заключил договор с кооперативом и внес вступительный и первоначальный взнос в размере 450000 тенге, встал на очередь и смог приобрести квартиру. Хочу выразить благодарность ПКГ «Свой ДОМ kz» за то, что помогает решить жилищный вопрос таким простым семьям с небольшими финансовыми возможностями как наша, - поделился участник одной из программ ПКГ «Свой ДОМ kz» Канат Жакыбаев. В Казахстане уже действует пять филиалов ПКГ «Свой ДОМ kz»: в городах Уральск, Аксай, Шымкент, Туркестан и Жетысай. В планах до 1 апреля открытие нового филиала в Алматы.- Основная цель потребительского кооператива граждан «Свой ДОМ kz» - помочь нашим согражданам приобрести жилье, коммерческую недвижимость, земельный участок или автомобиль, а также получить займы на строительство дома в рассрочку и без процентов, - рассказал региональный директор ПКГ «Свой ДОМ» Камбар Ракишевич Муханьяров. – Наши программы и условия очень просты, договоры имеют юридическую силу и гарантию. Для вступления и постановки на очередь необходимы лишь минимальный пакет документов, а также вступительный и первоначальный взносы. Возраст желающих вступить в ПКГ «Свой ДОМ kz» от 18 лет и более. К каждому участнику осуществляется индивидуальный подход, а также обязательно учитывается финансовое положение наших клиентов: при рассмотрении заявки вступающего не рассматривается его кредитная история и не требуются гаранты. Учитываются форс-мажорные ситуации, например, в случае неоплаты ежемесячных взносов из-за возникших трудных жизненных обстоятельств мы идем на встречу к членам нашего кооператива и предоставляем отсрочку сроком до трех месяцев. После они могут платить также по установленному графику и без каких-либо штрафных санкций.Следует отметить, что участниками программ ПКГ «Свой ДОМ kz» стали многие жители нашей области, отмечая, прежде всего, выгодность и доступность. - Полтора года назад я вступила в кооператив по программе аренды жилья с последующим выкупом, то есть я внесла взнос 10% от стоимости квартиры, которая оценена в 4 миллиона тенге. На данный момент наша мечта исполнилась - мы получили свою квартиру, выплачиваем ежемесячно небольшую сумму и хотим сказать огромное спасибо ПКГ «Свой ДОМ kz» и его председателю правления Динаре Камбаровне Муханьяровой, - поблагодарила жительница Уральска Гульфайруз Ишангалиева.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.