Samsung представила новые продукты и сетевые решения на Samsung Forum 2019
Компания Samsung Electronics рассказала о планах по развитию на 2019 год на ежегодной конференции Samsung Forum в Анталье (Турция).
Десятый юбилейный Samsung Forum стал местом встречи компании и ее ключевых партнеров из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Грузии. Samsung Electronics представила участникам конференции свою бизнес-стратегию на 2019 год, а также продемонстрировала актуальные продукты, в том числе обновленную линейку QLED-телевизоров, холодильники Family Hub, инновационный встраиваемый духовой шкаф Dual Cook Flex, мощный вертикальный пылесос Jet 200, стиральные машины с технологией дистанционного управления стиркой Bixby и новые флагманские смартфоны Galaxy S10. Кроме того, на форуме также были представлены решения для «умного дома» на базе технологий искусственного интеллекта и интернета вещей для развития на локальных рынках в регионе.
«2019 год знаменателен для нас. В этом году Samsung Electronics отмечает свой 50-летний юбилей. На протяжении всего этого времени компания является не только разработчиком передовых технологических решений, но и трендсеттером в мобильной индустрии, потребительской электронике и дисплейных решениях. Это было бы невозможным без наших партнеров, которые разделяют наши убеждения о том, что инновации не имеют барьеров. Партнеров, которые помогают нам создавать будущее для потребителей, в котором возможно все», - отметил президент штаб-квартиры Samsung Electronics в России и странах СНГ Саймон Сонг.
В этом году Samsung отмечает десятилетие с момента запуска линейки Galaxy S и задает мобильные тренды для следующей декады. В нынешней юбилейной серии – устройства, каждое из которых создано для определенного типа пользователей: основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе версия в керамическом корпусе с 1 ТБ встроенной памяти, и Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном.
В устройствах линейки S10 применяются лучшие на сегодняшний день экранные технологии Dynamic AMOLED и Infinity-O дисплей, мощные камеры с интеллектуальными функциями, беспроводная обратная зарядка, ультразвуковой сканнер отпечатков пальцев, встроенный в экран, оптимизация работы всех систем смартфона и нейросетевой процессор.
Гостям форума были продемонстрированы новинки из линейки носимых устройств: Samsung Galaxy Watch Active, Galaxy Fit и Galaxy Buds в различных цветовых вариантах.
Подробности о Galaxy S10 и других актуальных продуктах Samsung можно узнать на официальном казахстанском информационном портале https://news.samsung.com/kz_ru/
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!