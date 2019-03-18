На то, что система не работает, пожаловались родители. - Я с выходных не могу зайти и посмотреть оценки детей, - говорит родитель школьников Асия. - В пятницу все работало, а в выходные сайт выдавал ошибку 502. Сегодня на сайт зайти можно, но работает он с перебоями, все время "вылетает" страница. По словам сотрудника службы поддержки программы Kundelik.kz Айгерим Мухамадиевой, сбой в системе произошел в пятницу, 15 марта. – Сбой произошел из-за высокой загруженности системы, и программа выдает ошибки, потому что сейчас конец четверти и все учителя, ученики посещают страницу. В системе посетителей очень много и наблюдаеся высокая активность. Программа не работает по всему Казахстану. Точной даты устранения неполадак я назвать пока не могу. Мы направили вопрос к разработчикам, и они в данный момент занимаются устранением сбоя, - заявила Айгерим Мухамадиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.