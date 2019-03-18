Предприятие, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Амантаю Имангалиеву, на сегодняшний день является единственным в Атырау объектом по производству, ремонту и реставрации ортопедической обуви. Основными клиентами бизнесмена являются люди с ограниченными возможностями, в том числе, инвалиды – колясочники. Но в последнее время они не могут попасть в социально значимый для них объект. - Раньше инватакси доставляло людей с ограниченными возможностями прямо ко входу в наше преприятие. Однако сейчас не то, чтобы машинам, но и людям трудно к нам пройти. Дело в том, что в прошлом году были начаты работы по капитальному ремонту здания центральной городской библиотеки №2, в ходе которых перед фасадом были установлены лестница и пандус. Установленный пандус перекрыл единственный подъездной путь к нашему предприятию. Также он создает неудобства при доставке сырья и материалов для производственных нужд. Получается пандус, который должен служить во благо людей с ограниченными возможностями, создал им дополнительные трудности, - рассказал руководитель предприятия Амантай Имангалиев. По словам бизнесмена до обращения в Палату предпринимателей Атырауской области он направил письма во все ответственные органы, однако результата так и не получил. И только здесь он услышал долгожданный ответ. - Правовым отделом региональной палаты по обращению предпринимателя Амантая Имангалиева был проведен всесторонний анализ, в ходе которого выявлено нарушение норм земельного законодательства и ущемление при этом прав предпринимателя. В связи с этим нами было направлено письмо в управление по контролю за использованием и охраной земель Атырауской области, на которое получен ответ, что государственное учреждение «Центральная городская библиотека №2» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по статье 136 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Также выдано предписание об устранений нарушений норм земельного законодательства, - рассказала эксперт Палаты предпринимателей Атырауской области Куралай Жубанова. Предприниматель надеется, что городская библиотека уже в скором времени снесет злополучный пандус и люди с ограниченными возможностями, как и раньше, будут свободно посещать его предприятие. А в адрес региональной Палаты он направил благодарственное письмо. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.