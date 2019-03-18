Необычайный, самый высоко расположенный мегаполис мира находится в Боливии, на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря и называется Эль – Альто.С населением почти миллион - это второй город по численности населения в Боливии. Климат здесь горный, не жарко. Но необычность этого места в другом.Местные жители, устав от унылых, серых, недоделанных домов и скучного пейзажа, решили оживить свой город яркими красками. Начали строить дома необычных форм и расцветок.Постепенно новостройки стали вытеснять трущобы, и город стал самым быстрорастущим городом в Южной Америке.Такого вы не увидите нигде. Невероятное буйство красок и взрыв цвета внутри еще больше поражает.