Денежные средства были собраны личным составом департамента полиции на добровольной основе и предназначены для прохождения реабилитационных курсов в медицинских учреждениях. Напомним, что в июне 2016 года при нападении группы радикально настроенных людей на оружейный магазин «Паллада» сержант полиции Алибек Жетыгарин получил дробовое огнестрельное ранение. За проявленный героизм Алибек Жетыгарин награждён медалью «Ерлігі үшін». Также начальник департамента полиции отметил, что есть договоренность со школой №13, где учился Жетыгарин, на установление «Уголка славы», чтобы подрастающее поколение равнялось и знало героев нашего времени.