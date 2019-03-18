Вам нужна небольшая подушка или валик, или сложите валиком большое полотенце. Положите на пол и лягте животом.Валик должен быть под пупком. Расслабьтесь, руки разведите в стороны. И полежите так минут 15. Делайте ежедневно, на протяжении 14 дней, лучше на голодный желудок. В этом положении живот втягивается, и внутренние органы становятся на свои места. Особенно благотворно это влияет на кишечник – он будет работать как часы.