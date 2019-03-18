Иллюстративное фото с сайта oblvesti.com.ua Как сообщили в РГП "Казгидромет", вице-министра энергетики Республики Казахстан Сабит Нурлыбай во исполнение поручил производитьеженедельный внеплановый отбор проб воды. Лабораторный анализ выполняется по 41 показателю качества воды, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы. По последнему проведенному анализу, высокое и экстремально-высокое загрязнение в реке и ее притоках не зафиксировано. Внеплановый отбор проб воды производится вследствие массового мора рыбы. Нужно отметить, что массовую гибель рыбы расследует МВД РК. По фактам массовой гибели рыбы в реке Урал департаментом полиции Атырауской области зарегистрированы два уголовных дела по ч.2 ст. 328 УК РКм "Загрязнение поверхностных вод, причинившие крупный ущерб окружающей среде" и ч.2 ст.204 УК РК "Уничтожение чужого имущества, причинившего особо крупный ущерб". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.