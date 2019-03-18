Сейчас мы, взрослые, стали понимать, насколько вредно затворничество наших детей в четырёх стенах за компьютерными играми и насколько важно им развиваться физически, умственно и духовно на свежем воздухе.Так что иной раз лучше убрать смартфон и просто вместе прогуляться на улице или поиграть в спортивные игры. А чтобы прогулки были интересными, развивающими и безопасными компания «БизнесСтрой» предлагает для благоустройства дворов, усадеб, частных детсадов, спортклубов и других детских и юношеских учреждений свою продукцию.Вы можете заказать на предприятии детские игровые площадки в полном комплекте или отдельные элементы игрового оборудования: качели, карусели, качалки, балансиры, горки, песочницы, беседки. К тому же компания проводит грандиозную акцию – с января по март вы можете заказать и приобрести детские площадки со скидкой от 10 до 40% на многие позиции.Также предприятие предлагает обустроить спортивно-игровые площадки с безопасным бесшовным покрытием и с установкой спортивного инвентаря: брусьев, спортивных лабиринтов, лавочек для пресса, шведских стенок, ворот для игры в минифутбол или хоккей и другое оборудование.По словам, много внимания уделяется безопасности игрового оборудования, все изготавливается в соответствии с ГОСТами. Например, промежутки и стыки между элементами разработаны так, чтобы ребенок не застрял своим туловищем или головой, при этом конструкция не даст ему перевернуться или выпасть. Проработана также возможность доступа взрослого к игровому оборудованию, если потребуется помощь ребёнку. Само собой разумеется вся продукция прошла испытания и сертификацию.- В производстве игровых площадок и другой продукции для детей мы используем экологически чистые, яркие, долговечные материалы, прочные надежные крепления. Вся продукция разрабатывается дизайнерами и специалистами нашего предприятия в соответствии с требованиями безопасности и стандартов качества, - рассказал Тимур Арыстанов.Помимо всего компания изготавливает ограждение для игровых и спортивных площадок, а также лавки и урны для благоустройства дворов, парков, аллей и других территорий.Продукция компании пользуется большим спросом за счет демократичных цен, безопасности, надежности и эстетической привлекательности моделей как в нашей области, так и в Астане, Атырау, Актобе, Актау и других регионах Казахстана.- Мы сотрудничаем со многими городскими частными детскими учреждениями, предоставляем им возможность оплатить заказ в рассрочку сроком до 12 месяцев. Наша компания принимает участие в тендерах. Также мы предлагаем партнерские соглашения застройщикам нашей области. Будем рады совместно благоустраивать родной город, - добавил Тимур Арыстанов.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.