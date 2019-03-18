Коммерческий директор крупнейшего энергопроизводителя АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов доложил, что за прошлый год выработано тепловой энергии – 1 000 000 гигакалорий, электрической – 277 млн киловатт в час. Из них реализовано тепловой – 973 тысячи гигакалорий, электрической – 218 млн киловатт в час. – Согласно поручению главы государства, были снижены цены на тепловую энергию – на 10%, на электрическую – на 27%. С 1 января средний отпускной тариф на тепловую энергию составил 5 489 тенге за гигакалорий с НДС, с электрической – 6,7 тенге за киловатт в час. Стоимость услуг по теплоснабжению для населения за 1 гигакалорию составила – 4 060 тенге без НДС, с НДС – 4 547 тенге. Подогрев воды за 1 куб – 215 тенге с НДС, подогрев воды на человека в месяц – 785 тенге. Стоимость отопления за 1 квадратный метр для населения составил 127,90 тенге с НДС. – В настоящее время финансовое состояние АО «Жайыктеплоэнерго» находится в тяжелом положении, – подчеркнул Вячеслав Солодилов. – По оперативным данным, от основной деятельности в прошлом году был получен убыток в размере 1 млрд 537 млн тенге. На работоспособность предприятия негативным образом влияют неплатежи населения за потребленную тепловую энергию. И на 1 января дебиторская задолженность по тепловой энергии составила 804 млн тенге, из них по населению 714 млн тенге, наличие которой приводит к отсутствию денежных средств на предприятии. Как следствие - к невыполнению своих долговых обязательств перед поставщиками товаров-услуг и образования краткосрочных обязательств на 1 января кредиторская задолженность по газу составила – 1 млрд 242 млн тенге. Кроме задолженности потребителей, на убыточность влияет уровень действующих тарифов на производство тепловой энергии, который не соответствует реальным производственным затратам. В 2020 году планируем выходить на повышение тарифа. Акционерное общество ежегодно проводит работу по снижению дебиторской задолженности, позволяющей собрать просроченные долги. Для этого была создана мобильная группа, которая в 2018 году обошла 100 000 квартир, сумма сбора выездной кассы составила 50 млн тенге. Во время выезда с должниками, которые не имеют возможность оплатить все, составляется гарантийное обязательство просрочки платежа. Также проводится работа по должникам, которые длительное время не оплачивают имеющиеся долги. Среди них есть и такие, кто имеет миллионные долги. В целях стабилизации финансового состояния предприятия, Акционерное общество могло бы заняться осуществлением иными видами деятельности, непосредственно связанными с основной. Однако уполномоченным органом не выдается такое согласие, в связи с чем предприятие лишено возможности в получении дополнительного дохода. Несмотря на обычное финансовое состояние, для бесперебойного теплоснабжения города АО «Жайыктеплоэнерго» ежегодно проводит работу по капитальному текущему ремонту оборудования Уральской ТЭЦ и тепловых сетей. В рамках инвестпрограммы на 2016-2020 годы предусмотрены мероприятия на сумму 2 млрд 564 млн тенге. Из них 1 млрд 412 млн тенге было выделено в отчетном году. На них была проведена реконструкция оборудования ТЭЦ, обратного трубопровода тепловых магистралей 7, 2, 4, 8. В общей сложности 3,4 км. Приобретены и установлены пластиночные водоподогреватели, проведен ремонт котельных, железобетонной домовой трубы 4-ой, 150 м, проведена замена стального водовода на территории водозабора 57 м, проведены запасные части для капитального ремонта паровой турбины №3. За прошедший год нам удалось снизить изношенность сетей на 0,3%. Если взять по республике, то это хороший процент. В этом году планируется собственными силами реконструировать полтора километра магистральных сетей – 4 и 8, произвести перекладку подземной теплосети, протяженностью 4,2 км, капитальный ремонт энергетических котлов и водонагрейного котла и другое. На это выделено 1 млрд 58 млн тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.