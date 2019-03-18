У жительницы Атырау Натальи Лариной старшая дочка – необычный ребенок. - У 15-летней Насти - ДЦП, ЗПР с рождения. Участвуя во флешмобе Эвелины Блёданс #мывсеразные, я хочу поддержать не только детей с синдромом Дауна, но и всех «особенных» деток. Потому что позыв и цель акции – благие. Хочется, чтобы к особенным деткам относились снисходительно, а не шушукались и показывали пальцем, - говорит Наталья. Ее Настя – девочка очень общительная и жизнерадостная. У Эвелины Блёданс подрастает 6-летний сын, рожденный с синдромом Дауна. Шоу-звезда не скрывает этого и время от времени устраивает всевозможные акции. На этот раз Эвелина придумала выкладывать фото особенных деток в разных носочках в соцсетях с хештэгом #мывсеразные. Вскоре акцию подхватили сначала разные звезды, которые просто фотографировались в разных носках, а потом и обычные люди со всех концов мира. Международный день человека с синдромом Дауна пройдет 21 марта.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.