И все же мир не без добрых людей. История архитектора самоучки началась с огромного количества бутылок у нее во дворе и шутки мужа построить из них дом.Благодаря этому многие семьи Боливии живут в удивительных экодомах. Технология строительство не очень сложная. А вот процесс подготовки не прост.Вместо кирпичей используют старые пластиковые или стеклянные бутылки, наполненные грязью или песком. Это долговечный дом, поскольку бутылки разлагаются от 100 лет использовать их выгодно не только как дешевый стройматериал, но и для защиты окружающей среды.Для возведения дома потребуется 20 дней. Фиксируются они с помощью цемента или извести. Для строительства внутренних стен можно использовать стеклянные бутылки. После того, как стены готовы изнутри бутылки связывают, или скрепляют сеткой – рябицей.С внешней стороны штукатурка и краска. Для дома площадью 150 кв. м необходимо 35 тысяч пустых бутылок. Сегодня построено больше 300 домов. Помогают все местные жители.Вот так, не имея опыта архитектора, женщина подарила крышу над головой уже сотням семей Аргентины. Мексики, Боливии, Уругвая, повторно используя миллионы пластиковых бутылок.Что изначально было шуткой мужа – стало делом жизни. И это еще раз доказывает - нет ничего не возможного и проблемы можно решить просто, дешево и сообща.