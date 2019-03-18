В субботу, 16 марта, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин посетил индустриальную зону «Актобе» и заслушал отчет о деятельности СПК «Актобе», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В индустриальной зоне Ондасын Уразалин ознакомился с работой торгово-логистического центра А-класса «Фаэтон», цехов по производству полиэтиленовой продукции ТОО «Поливест», антифриза и химических реагентов ТОО «Актобе TOPSA Пласт», утилизации автомобильных шин «TALAN Technology». Кроме того, аким области оценил подготовку к запуску цеха по производству биг-бэгов ТОО «FIBC KAZAKHSTAN» и завода по производству керамогранита и керамической плитки ТОО «Зерде-Керамика Актобе».

В ТОО «Поливест» акима области проинформировали о планах по производству универсальных быстровозводимых каркасно-тентовых ангаров в качестве крытых спортивных залов. Важными преимуществами подобных сооружений являются скорость возведения и относительно низкая стоимость. Аким области подчеркнул, что данная технология должна быть активно использована для расширения сети культурно-досуговых и спортивных учреждений на селе.

- Это должен быть многофункциональный объект, чтобы не только спортом занимались, но и при желании концерт могли провести. Создайте новый проект, в котором будут предусмотрены административный блок, залы для кружков, рассчитанных на разные возрастные категории. Если итоговая стоимость будет приемлемой, то будем внедрять его по области, - сказал Ондасын Уразалин.

После аким области заслушал доклад о деятельности СПК «Актобе». Руководитель корпорации Ануарбек Маханов акцентировал внимание на планах на 2019 год, подробно рассказав о 8 проектах стоимостью 23,3 млрд тенге, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

Заслушав отчет, аким области подверг критике работу корпорации, как основного оператора индустриальной зоны, за отсутствие четких планов и сроков по реализации проектов, слабую работу по привлечению инвесторов, готовых вложить средства в высокотехнологичные производства.

По итогам отчета аким области озвучил ряд поручений об усилении работы по всем направлениям, подчеркнув, что привлечение инвестиций – основная задача СПК.

- Для инвесторов должны быть созданы максимально благоприятные условия, получение государственных услуг для них должно быть максимально упрощено. Предупреждаю все госорганы, работающие с бизнесом, если поступит хоть одна жалоба на создание барьеров с вашей стороны – спрос будет жестким. Развитие предпринимательства, привлечение инвестиций – это поручений главы государства, которое должно неукоснительно выполняться, - сказал Ондасын Уразалин.

Рабочий объезд продолжился ознакомлением с работой мусоросортировочного комплекса, расположенного на территории полигона твердо-бытовых отходов, а также ходом реализации проекта по модернизации канализационно-очистных станций областного центра. По словам президента АО «Акбулак» Асана Ибраева, общая стоимость работ по данному проекту составляет 16,8 млрд. тенге. В настоящее время продолжается разработка проектно-сметной документации. Реализовать его планируется в течение пяти лет.

Ондасын Уразалин особо отметил, что экологическая безопасность - важнейший показатель качества жизни, поручив руководству АО «Акбулак», а также уполномоченных государственных органов усилить меры по улучшению экологической ситуации в городе, в том числе по ликвидации источников неприятного запаха в Актобе.

Он также поручил Асану Ибраеву усилить работу по реагированию на жалобы горожан, имеющие отношение к деятельности АО «Акбулак», сообщив о трех жалобах на отсутствие холодной воды в разных частях города, опубликованные за последние дни в социальных сетях. Глава региона отметил, что максимально оперативно реагировать на жалобы жителей области обязаны все коммунальные предприятия и государственные органы.

Кроме того, аким области посетил завода автоклавного газобетона «Актобе Стройтехнология». Осмотрев производство, глава региона дал положительную оценку деятельности предприятия, пожелав дальнейших успехов.

