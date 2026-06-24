Руководителя компании технадзора объявили в розыск по делу о миллиардном ущербе

Расследование ведет региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу по ВКО.

В Восточном Казахстане АФМ объявило в розыск руководителя ТОО "Восток Инжиниринг" - компании, которая занималась техническим надзором за строительством крупных социальных объектов.

Региональный департамент Агентства по финансовому мониторингу по ВКО ведет расследование в отношении главы предприятия. Фирма осуществляла технадзор в период с 2020 по 2023 годы при возведении семи социально значимых объектов на территории Восточно-Казахстанской области и области Абай.

В обязанности компании входил контроль объемов, качества и соответствия строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документации. Специалисты должны были подтверждать фактически выполненные объемы при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, берегоукрепительных сооружений и систем водоснабжения.

- Несмотря на получение оплаты за оказываемые услуги, должный контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель предприятия подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах, - заявили в ведомстве.

Во время проведения обысков сотрудники АФМ обнаружили дубликаты печатей, а также фиктивную документацию. По предварительным подсчетам, общий ущерб, нанесенный государству, превысил 1,2 миллиарда тенге.

- Руководитель ТОО объявлен в розыск, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Остальные подробности расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия не разглашаются.