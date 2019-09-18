Как рассказал советник генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов, всему городу необходимо запастись водой на весь день. — ТЭЦ встанет, так как будут проводиться профилактические работы, соответственно, мы останавливаем и водозабор. Там есть электрооборудование, которое мы должны проверить и быть уверенными, что оно будет работать. Также все мы знаем, что уровень воды в Урале упал и он продолжает падать, то есть такого низкого уровня воды за последние 10 лет не было. Как оказалось, баржа на той меже, что ее необходимо отодвинуть дальше, а чтобы ее отодвинуть, необходимо остановиться. Плюс ко всему есть свищи, которые надо заварить. Совместно с водоканалом эти работы проведем. Мы уложимся в один день, но постараемся сделать еще раньше, — пояснил Вячаслав Солодилов. Таким образом, с 8.00 до 20.00 21 сентября будет отключено водоснабжение ТОО «Батыс су арнасы» от водозабора ТЭЦ из реки Урал. — У нас два водоисточника в городе: водоочистные сооружения, которые запитываются водой от АО «Жаыйктелоэнерго» и подземный водозабор в районе села Трекино. То есть при проведении совместных работ, водоочистные сооружения будут отключены, конечно, мы постараемся это все сделать в ускоренном режиме. Поступление воды будет только с подземного водозабора с Трекино, воды не будет на верхних этажах, а на первых этажах и в частном секторы мы планируем провести мероприятия, чтобы поддержать хотя бы маленькое давление. Но на Зачаганск и Деркул хватать давления не будет, — пояснил технический директор ТОО «Батыс су арнасы» Арман Кинжебаев. Стоит отметить, что профилактические мероприятия ТЭЦ запланированы на 21 и 22 сентября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.