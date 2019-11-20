Руководство города и области ответит на вопросы жителей ЗКО

Жители области могут прийти на личный прием без предварительной записи 21 ноября в драмтеатр имени Х. Букеевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые западноказахстанцы, в целях реализации задач, поставленных главой государства по продвижению концепции «Слышащего государства», пройдет общереспубликанское мероприятие - «Единый день приема граждан», - сообщили в управлении внутренней политики ЗКО. В рамках акции руководства области и города, руководители областных управлений и коммунальных служб 21 ноября 2019 года с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до