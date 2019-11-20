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Социум

Руководство города и области ответит на вопросы жителей ЗКО

Жители области могут прийти на личный прием без предварительной записи 21 ноября в драмтеатр имени Х. Букеевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые западноказахстанцы, в целях реализации задач, поставленных главой государства по продвижению концепции «Слышащего государства», пройдет общереспубликанское мероприятие - «Единый день приема граждан», - сообщили в управлении внутренней политики ЗКО. В рамках акции руководства области и города, руководители областных управлений и коммунальных служб 21 ноября 2019 года с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до
Дана Рахметова
Руководство города и области ответит на вопросы жителей ЗКО
Жители области могут прийти на личный  прием без предварительной записи 21 ноября в драмтеатр имени Х. Букеевой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые западноказахстанцы, в целях реализации задач, поставленных главой государства по продвижению концепции «Слышащего государства», пройдет общереспубликанское мероприятие - «Единый день приема граждан», - сообщили в управлении внутренней политики ЗКО. В рамках акции руководства области и города, руководители областных управлений и коммунальных служб 21 ноября 2019 года с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 19.00 проводят прием граждан по личным вопросам. Прием состоится по адресу: г.Уральск, пр. Назарбаева, 185, областной казахский драматический театр им. Хадиши Букеевой. Запись на прием будет производиться на месте. В этот же день все акимы районов, сельских округов и поселков будут проводить прием граждан по личным вопросам на местах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
прием

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