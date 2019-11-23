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Социум

Руководство ЗКО просит жителей принять участие в благоустройстве города

Об этом на своей странице в Facebook написал замакима ЗКО Аманжол Алпысбаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые друзья. Все мы без исключения очень близко переживаем трагедии последних дней. Честно работа планово шла с учетом возможностей финансирования. Дополнительно по поручению Акима области на 10 дней создается группа экспертов "Безопасное движение" для поиска ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ предложений по обеспечению безопасности движения. Друзья, если у кого есть дополнительные идеи, прошу писать на suvoda2010@mail.ru или 87015167371. Кто хочет войт
Дана Рахметова
Руководство ЗКО просит жителей принять участие в благоустройстве города
Об этом на своей странице в Facebook написал замакима ЗКО Аманжол Алпысбаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые друзья. Все мы без исключения очень близко переживаем трагедии последних дней. Честно работа планово шла с учетом возможностей финансирования. Дополнительно по поручению Акима области на 10 дней создается группа экспертов "Безопасное движение" для поиска ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ предложений по обеспечению безопасности движения. Друзья, если у кого есть дополнительные идеи, прошу писать на suvoda2010@mail.ru или 87015167371. Кто хочет войти в группу. Просьба только конкретно, например, может, кто знает, как оперативно можно установить разрешенные к применению ограничители скорости. Внимательно посмотрите таблицы прилагаемые к тексту. И в конце: Уважаемые друзья, кто имеет финансовую возможность (в рассрочку) поставить требуемое оборудование сейчас, если с патентом, можно из одного источника. Просьба обратить внимание, оплатить сможем позже в течение 12-36 месяцев. Всех прошу максимальный репост, - написал на своей странице Аманжол Алпысбаев. Нужно отметить, что аким ЗКО Гали Искалиев на очередной 31 сессии областного маслихата уделил особое внимание ситуации с дорожными происшествиями на территории области и в частности в Уральске. По его словам, ситуация по безопасности на дорогах оставляет желать лучшего. Так, на 41% выросло число погибших в ДТП в этом году. - Садясь за руль, никто не желает стать причиной ДТП, и тем не менее они случаются все чаще. Это человеческий фактор зачастую. Вчера я объявил выговор акиму города. Здесь присутствует руководство и сотрудники департамента полиции, поручаю уделить особое внимание этому вопросу. Это во многом связано и с освещением. Когда планируется строительство дорог, нужно уделять внимание их качеству. Уже на стадии проектирования нужно уделять внимание участкам, которые ведут к школам. Департаменту полиции нужно усилить меры безопасности и профилактике, - заявил Гали Искалиев на сессии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
пешеходы благоустройство

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