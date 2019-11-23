Руководство ЗКО просит жителей принять участие в благоустройстве города

Об этом на своей странице в Facebook написал замакима ЗКО Аманжол Алпысбаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые друзья. Все мы без исключения очень близко переживаем трагедии последних дней. Честно работа планово шла с учетом возможностей финансирования. Дополнительно по поручению Акима области на 10 дней создается группа экспертов "Безопасное движение" для поиска ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ предложений по обеспечению безопасности движения. Друзья, если у кого есть дополнительные идеи, прошу писать на suvoda2010@mail.ru или 87015167371. Кто хочет войт