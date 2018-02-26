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Социум Экономика

С 1 марта из оборота выходят купюры номиналом 1000 тенге

С 1 марта банки второго уровня перестанут обменивать купюры номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обменять банкноту можно будет только в филиалах Национального банка РК. При этом сообщается, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. За отказ в приеме банкнот и монет влечет сначала предупреждение, а в случае повторного отказа штраф. - На субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации налагается штраф в размере 5 МРП, на субъектов среднего предпринимательства
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С 1 марта из оборота выходят купюры номиналом 1000 тенге
С 1 марта банки второго уровня перестанут обменивать купюры номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Обменять банкноту можно будет только в филиалах Национального банка РК. При этом сообщается, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. За отказ в приеме банкнот и монет влечет сначала предупреждение, а в случае повторного отказа штраф. - На субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации налагается штраф в размере 5 МРП, на субъектов среднего предпринимательства 10 МРП, на крупных предпринимателей в размере 25 МРП. В случае, если нарушают банки или финансовые организации, штраф уже больше, он доходит до 50 МРП, - сообщил заместитель начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций филиала Нацбанка РК Турлан УТЕГЕНОВ. Виктор МАКАРСКИЙ
тенге купюра

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