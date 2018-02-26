С 1 марта из оборота выходят купюры номиналом 1000 тенге

С 1 марта банки второго уровня перестанут обменивать купюры номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обменять банкноту можно будет только в филиалах Национального банка РК. При этом сообщается, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством. За отказ в приеме банкнот и монет влечет сначала предупреждение, а в случае повторного отказа штраф. - На субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации налагается штраф в размере 5 МРП, на субъектов среднего предпринимательства