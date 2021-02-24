Ослабление коснется регионов, находящихся в "зеленой" или "желтой" зонах на протяжении семи дней, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 400 человек за сутки заразились короновирусной инфекцией в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 24 февраля, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, сообщается на сайте primeminister.kz. По итогам заседания МВК был принят ряд решений: Регионам, находящимся в «зеленой» зоне на протяжении 7 дней, с 1 марта разрешить: - работу цирков, -бильярдных клубов, - детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; - проведение спортивных мероприятий (до 30%), - жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек).  Регионам, находящимся в «желтой» зоне на протяжении 7 дней, с 1 марта разрешить: - работу по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей. Также с 1 марта разрешено комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных — с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования. Поддержку комиссии получило предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс). Отмети, что ЗКО на протяжении нескольких недель находится в "желтой" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  