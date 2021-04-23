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Социум COVID-19

С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac

В регионы отправили первую партию казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in). Пока только 50 тысяч доз вакцины. Фото с сайта primeminister.kz 22 апреля заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in). По информации на сайте primeminister.kz, казахстанскую вакцину производят на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. «Создание казахстанской вакцины позволи
Дана Рахметова
С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac
В регионы отправили первую партию казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in). Пока только 50 тысяч доз вакцины.
С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac
С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac
Фото с сайта primeminister.kz 22 апреля заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in). По информации на сайте primeminister.kz, казахстанскую вакцину производят на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. «Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Это не только вопрос здоровья населения, это также свидетельство потенциала отечественной науки и применения на практике современных технологий в биофармацевтике, престиж государства», — отметил Ералы Тугжанов. Первые 50 тысяч доз вакцины «QazVac» будут распределены по хабам «СК-Фармация» и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. 26 апреля начнется вакцинация населения вакциной «QazVac». В мае планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тысяч доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тысяч доз в месяц. Отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. Кроме того, методы доставки вакцины «QazVac» не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре +2-8 градусов.
С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac
С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac
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Вакцинация вакцина коронавирус

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