С 26 апреля казахстанцев начнут вакцинировать отечественной вакциной QazVac
В регионы отправили первую партию казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in). Пока только 50 тысяч доз вакцины. Фото с сайта primeminister.kz 22 апреля заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in). По информации на сайте primeminister.kz, казахстанскую вакцину производят на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. «Создание казахстанской вакцины позволи