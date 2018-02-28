С 5 марта в Казахстане изменятся правила организации обменных пунктов

Теперь уставной капитал обменных пунктов должен быть не менее 20 млн тенге для регионов и 10 млн тенге для районов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в филиале Нацбанка ЗКО, 5 марта 2018 года истекает срок, до которого уполномоченные организации должны будут привести свою деятельность в соответствие с внесенными изменениями в постановление Правления Нацбанка РК от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан». - Так, для осуществления деятельности по организации обменных операций с наличной ин