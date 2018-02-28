Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

С 5 марта в Казахстане изменятся правила организации обменных пунктов

Теперь уставной капитал обменных пунктов должен быть не менее 20 млн тенге для регионов и 10 млн тенге для районов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в филиале Нацбанка ЗКО, 5 марта 2018 года истекает срок, до которого уполномоченные организации должны будут привести свою деятельность в соответствие с внесенными изменениями в постановление Правления Нацбанка РК от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан». - Так, для осуществления деятельности по организации обменных операций с наличной ин
Дана Рахметова
С 5 марта в Казахстане изменятся правила организации обменных пунктов
Теперь уставной капитал обменных пунктов должен быть не менее 20 млн тенге для регионов и 10 млн тенге для районов.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в филиале Нацбанка ЗКО, 5 марта 2018 года истекает срок, до которого уполномоченные организации должны будут привести свою деятельность в соответствие с внесенными изменениями в постановление Правления Нацбанка РК от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан». - Так, для осуществления деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченные организации должны иметь уставный капитал в размере не менее эквивалента 20 миллионов тенге на каждый обменный пункт с местом нахождения в административных центрах областей. При этом для открытия дополнительного обменного пункта уставной капитал уполномоченной организации, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен в соответствии с вышеуказанным критерием за каждый вновь открываемый обменный пункт, - рассказал заместитель директора филиала Нацбанка в ЗКО Сергей РОДИН. Для обменных пунктов Астаны и Алматы размер уставного капитала составляет 30 млн тенге, а для районных обменников 10 млн тенге. - Также в новой редакции Правил было отменено ограничение по изменению курсов валют в выходные и праздничные дни. Введено требование о необходимости наличия документа о соответствии системы видеонаблюдения и информации (ФИО) о кассире обменного пункта. Уточнены признаки годных к обращению банкнот наличной иностранной валюты, - отметил Сергей РОДИН. Стоит отметить, что в ЗКО насчитываются 68 обменных пунктов филиалов БВУ, 48 частных обменных пунктов и 8 "обменников" АО "Казпочта".
обменные пункты

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article