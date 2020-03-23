Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Informburo.kz.

На форуме малообеспеченным и многодетным семьям подарили ноутбуки в селе ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ"
С 6 апреля казахстанские школьники перейдут на дистанционное образование, сообщил глава МИОР Даурен Абаев на онлайн-брифинге в СЦК. – С 6 апреля казахстанские школы перейдут на дистанционное обучение. Сейчас МОН разрабатывает все необходимые механизмы. В этом плане все новости сообщим в ближайшее время. Поэтому просим отнестись с понимаем и ждать официальную информацию, – сказал Даурен Абаев. Казахстанские школьники из-за пандемии коронавируса отправлены на ранние каникулы с 16 марта по 5 апреля. – Дополнительной мерой станут видеоуроки для школьников на телеканалах "Балапан" и "Ел арна". Но это не основная, а дополнительная мера. Эти уроки подготовит Министерство образования и науки. На телеканале "Балапан" – на казахском языке, "Ел арна" – на русском, – добавил министр. Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменилипятничный намаз. На 23 марта в Казахстане выявлены 62 случая заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, 32 в Нур-Султане, 26 в Алматы и один случай в Актюбинской области. Зараженная коронавирусом жительница Актобе прилетела из Москвы 22 марта. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
 